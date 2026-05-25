به گزارش خبرنگار مهر، اسد بابایی عصر دوشنبه در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان هشترود با اشاره به اهمیت راهاندازی کتابخانه سیار و ارائه خدمات به مناطق فاقد کتابخانه و کمبرخوردار، گفت: کتابخانه سیار میتواند عدالت فرهنگی را به دورافتادهترین نقاط برساند، دسترسی به منابع اطلاعاتی را برای روستاییان و عشایر فراهم کند و با کاهش فاصله مکانی، مطالعه را برای اقشار کمبرخوردار تسهیل نماید.
بابایی ضمن تقدیر از سیاست های نهاد کتابخانه های عمومی کشور در خصوص ایجاد و توسعه کتابخانه های سیار، افزود: این سیاست کلان در استان نیز پیگیری شده و در روز گذشته با آغاز به کار کتابخانه های سیار در شهرستان های مرند و میانه، ناوگان کتابخانه های سیار در آذربایجان شرقی به ۶ دستگاه افزایش یافت.
وی با اشاره به تجربه موفق راهاندازی کتابخانههای سیار در سطح کشور و استان، تصریح کرد: این طرح استقبال چشمگیری داشته و به الگویی مؤثر تبدیل شده است. ما به دنبال راهاندازی کتابخانه سیار در مناطق فاقد کتابخانه شهرستان هشترود هستیم و از ظرفیت خیرین برای تحقق این مهم استقبال میکنیم.
مدیرکل کتابخانههای استان با تأکید بر نقش اجتماعی کتابخانهها، اظهار داشت: کتابخانههای عمومی امروز به عنوان پایگاه اجتماعی و فرهنگی شناخته میشوند و این مراکز آماده میزبانی از همه اقشار مردم و معلمان و دانشآموزان برای برگزاری کلاسهای درس و فعالیتهای فوقبرنامه هستند.
وی افزود: کتابخانهها تنها محل امانت کتاب نیستند، بلکه مراکزی برای مهارتآموزی، فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی برای تمامی گروههای سنی از جمله سالمندان به شمار میآیند.
بابایی در بخش دیگری از سخنان خود، از اجرای چهار طرح ابتکاری کتابخانههای عمومی در سطح استان آذربایجان شرقی خبر داد و گفت: اجرای طرحهای «کودک کتابخوان»، «کتابیاران»، «خانواده کتابخوان» و «جهاندیدگان» در جذب همه اقشار مردم به کتابخانهها نقش مؤثری داشته است.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان در خصوص بهسازی کتابخانه بصیرت نظرکهریزی تصریح کرد: با تامین اعتبارات لازم، عملیات بهسازی کتابخانه بصیرت نظرکهریزی آغاز خواهد شد تا شاهد ارتقای سطح کمی و کیفی خدمات به مردم این منطقه باشیم.
نظر شما