به گزارش خبرنگار مهر، اسد بابایی صبح سه‌شنبه در جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان تبریز با اشاره به خسارات وارد شده به برخی مراکز فرهنگی استان در جریان جنگ اخیر، از وارد آمدن بیش از ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان خسارت به کتابخانه عمومی شهید حمید باکری سردرود خبر داد و گفت: اعتبار لازم برای جبران این خسارات و انجام تعمیرات مورد نیاز در حال تخصیص است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی افزود: در کنار پیگیری بازسازی کتابخانه شهید حمید باکری سردرود، عملیات تعمیر و بهسازی کتابخانه‌های باقرالعلوم قراملک و امیرخیزی تبریز نیز در دستور کار قرار گرفته و تلاش می‌شود با تأمین اعتبارات لازم، خدمات کتابخانه‌ای در این مراکز با کیفیت مطلوب به شهروندان ارائه شود.

بابایی با اشاره به اهمیت ارائه خدمات فرهنگی و کتابخانه‌ای در مناطق کم‌برخوردار، از راه‌اندازی ۲ کتابخانه سیار در شهرستان‌های مرند و میانه خبر داد و گفت: با شروع بکار این کتابخانه‌ها، ناوگان کتابخانه‌های سیار آذربایجان‌شرقی به ۶ دستگاه افزایش یافت تا مناطق و روستاهای فاقد کتابخانه بیشتری را تحت پوشش خدمات کتابخانه‌ای و فرهنگی قرار دهیم.

وی با تأکید بر ضرورت توسعه عدالت فرهنگی در مناطق مختلف شهرستان تبریز، افزود: پیگیری احداث کتابخانه در محله ملازینال، بهسازی و نوسازی کتابخانه‌های سیار شهرستان تبریز تا پایان سال جاری از برنامه‌های اولویت‌دار اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان است تا خدمات فرهنگی و ترویج کتابخوانی در مناطق کم‌برخوردار و روستاها گسترش یابد.

بابایی همچنین از اجرای طرح اهدای کتاب به زندان تبریز خبر داد و گفت: توسعه فرهنگ مطالعه در میان اقشار مختلف جامعه از رسالت‌های اصلی نهاد کتابخانه‌های عمومی است و در این راستا تأمین منابع مطالعاتی مورد نیاز مراکز اصلاحی و تربیتی نیز دنبال می‌شود.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی با اشاره به اقدامات انجام شده برای ارتقای زیرساخت‌های کتابخانه‌ای شهرستان تبریز خاطرنشان کرد: کتابخانه میرداماد تجهیز شده و در سال‌های اخیر وضعیت ظاهری و محیطی کتابخانه‌های عمومی شهرستان تبریز نیز به شکل مطلوبی بهسازی و ساماندهی شده است.

وی از اجرای یکی از مهم‌ترین طرح‌های عمرانی حوزه کتابخانه‌ای استان خبر داد و گفت: ساختمان شماره سه کتابخانه مرکزی تبریز در پنج طبقه و با زیربنای سه هزار مترمربع در حال احداث است که پس از بهره‌برداری نقش مهمی در توسعه خدمات فرهنگی و کتابخانه‌ای مرکز استان خواهد داشت.

وی تأکید کرد: توسعه زیرساخت‌های کتابخانه‌ای، افزایش دسترسی عمومی به منابع مطالعاتی و گسترش فعالیت‌های فرهنگی در مناطق شهری و روستایی از مهم‌ترین اولویت‌های اداره کل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی در سال جاری است.