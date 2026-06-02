۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۴۰

زنجان دومین مرکز استان خنک کشور شد؛ احتمال رگبار در روزهای آینده

زنجان- مدیرکل هواشناسی استان زنجان گفت: طی شبانه‌روز گذشته شهر زنجان با ثبت حداقل دمای هفت درجه سانتی‌گراد به عنوان دومین مرکز استان خنک کشور به ثبت رسید.

محمدرضا رحمان‌نیا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت جوی استان، اظهار کرد: در حال حاضر آسمان اغلب مناطق استان صاف است، اما از بعدازظهر با افزایش ابر و وزش باد همراه خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان افزود: بر اساس نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، فردا موجی از منطقه عبور خواهد کرد که از بعدازظهر موجب افزایش ابر، بارش‌های پراکنده و در برخی مناطق رعد و برق می‌شود.

رحمان‌نیا با بیان اینکه روز جمعه نیز شرایط برای وقوع بارش‌های پراکنده مهیاست، تصریح کرد: احتمال بارش‌ها به‌ویژه در نیمه شمالی استان بیشتر خواهد بود.

وی با تأکید بر اینکه تا پایان هفته جاری تغییر محسوسی در دمای مناطق مختلف استان پیش‌بینی نمی‌شود، گفت: روند دمایی استان نسبتاً پایدار خواهد بود و نوسانات قابل توجهی در دما انتظار نمی‌رود.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان با اشاره به آمار دمایی ثبت شده در ۲۴ ساعت گذشته، خاطرنشان کرد: خیرآباد با سه درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین نقطه استان و گیلوان و چورزق با ۳۳ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین مناطق استان بودند.

رحمان‌نیا ادامه داد: هم‌اکنون دمای شهر زنجان ۱۷ درجه سانتی‌گراد است که نسبت به روز گذشته در همین ساعت تغییری نداشته است.

