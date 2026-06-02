زنجان دومین مرکز استان خنک کشور شد؛ احتمال رگبار در روزهای آینده

محمدرضا رحماننیا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت جوی استان، اظهار کرد: در حال حاضر آسمان اغلب مناطق استان صاف است، اما از بعدازظهر با افزایش ابر و وزش باد همراه خواهد شد.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان افزود: بر اساس نقشههای پیشیابی هواشناسی، فردا موجی از منطقه عبور خواهد کرد که از بعدازظهر موجب افزایش ابر، بارشهای پراکنده و در برخی مناطق رعد و برق میشود.
رحماننیا با بیان اینکه روز جمعه نیز شرایط برای وقوع بارشهای پراکنده مهیاست، تصریح کرد: احتمال بارشها بهویژه در نیمه شمالی استان بیشتر خواهد بود.
وی با تأکید بر اینکه تا پایان هفته جاری تغییر محسوسی در دمای مناطق مختلف استان پیشبینی نمیشود، گفت: روند دمایی استان نسبتاً پایدار خواهد بود و نوسانات قابل توجهی در دما انتظار نمیرود.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان با اشاره به آمار دمایی ثبت شده در ۲۴ ساعت گذشته، خاطرنشان کرد: خیرآباد با سه درجه سانتیگراد خنکترین نقطه استان و گیلوان و چورزق با ۳۳ درجه سانتیگراد گرمترین مناطق استان بودند.
رحماننیا ادامه داد: هماکنون دمای شهر زنجان ۱۷ درجه سانتیگراد است که نسبت به روز گذشته در همین ساعت تغییری نداشته است.
نظر شما