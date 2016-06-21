آغاز هفته اطعام نیازمندان و ایتام همزمان با ولادت امام حسن(ع)

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته اطعام نیازمندان و اکرام ایتام همزمان با ولادت کریمه اهل بیت، امام حسن مجتبی(ع) در پانزدهم ماه مبارک رمضان آغاز و تا روز دوشنبه بیست و یکم این ماه سالروز شهادت حضرت علی (ع) در سراسر کشور ادامه خواهد داشت.

هم اکنون ۹۱۸ هزار و ۲۹۷حامی خیر و نوعدوست کشورمان از ۲۹۰هزار و ۲۲۴ یتیم و فرزندان محسنین تحت حمایت کمیته امداد حمایت مادی و معنوی می کنند که از این تعداد ۱۸۷هزار و ۵۳۷ نفر آنان را ایتام شامل می شوند.

طرح های اکرام ایتام و محسنین، از جمله طرحهایی هستند که کمیته امداد به منظور استفاده از مشارکت مردمی در رسیدگی به نیازمندان اجرا می کند. طرح اکرام ایتام از سال ۷۸ با هدف حمایت از ایتام خانواده های نیازمند و طرح محسنین نیز با هدف حمایت از کودکان با سرپرست ناتوان بویژه کودکانی که به دلایل مهمی از قبیل زندانی بودن،سالمندی،بیماری های سخت و از کارافتادگی از حضور پدر و مادر محروم هستند با مشارکت حامیان خیر شکل گرفته و توانسته در مسیر خود به تعالی قابل توجهی دست یابد. در این طرح ها حمایت ایتام و فرزندان محسنین به ‌خیران و حامیان علاقمند واگذار می‌شود و هر حامی با پذیرفتن یک یا چند نفر یتیم‌، ماهیانه حداقل ۳۰۰ هزار ریال برای آنان واریز می‌کند.

هموطنان می توانند برای شرکت در طرح اکرام ایتام و محسنین و حمایت از یک یا چند فرزند معنوی از طریق سایت mohsenin.ir و یا شماره پیامک ۳۰۰۰۳۳۳۳ و یا از طریق شماره گیری #۳۳۳۳*۷۳۳* اقدام نمایند.

همچنین هموطنان می توانند وجوهات نقدی خود را به نام ایتام به حساب ۰۱۰۲۵۶۰۲۵۶۰۰۲و شماره حساب به نام محسنین ۰۱۰۲۶۰۰۲۶۲۶۰۰۰۸ واریز کنند.