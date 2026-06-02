به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا سرشاری اظهار کرد: تاکنون ۲۰۱ فقره درخواست دریافت وام قرضالحسنه ودیعه مسکن ویژه آسیبدیدگان ناشی از جنگ رمضان از طریق سامانه طرح های حمایتی وزارت راه و شهرسازی به این مدیریت شعب ارسال شده که خوشبختانه تمامی ۲۰۱ فقره، معادل ۱۰۰ درصد معرفیشدگان، پرداخت شده است.
وی افزود: مبلغ پرداختی این تسهیلات تاکنون بالغ بر ۱۰۷۰ میلیارد ریال (هزار و هفتاد میلیارد ریال) بوده است که نشاندهنده سرعت عمل و تلاشهای مستمر همکاران ستاد مدیریت و شعب در اجرای این طرح حمایتی است.
وی همچنین از زحمات، پیگیریهای مستمر و همراهی همکاران ستاد مدیریت و کارکنان شعب که در تسریع پرداخت این تسهیلات نقشآفرینی کردند، صمیمانه قدردانی کرد.
مدیر شعب بانک مسکن استان اصفهان با اشاره به ماهیت این تسهیلات تصریح کرد: این وام از نوع قرضالحسنه بوده و از متقاضیان صرفاً کارمزد قرضالحسنه به نرخ ۴ درصد دریافت میشود.
سرشاری همچنین در خصوص شرایط پرداخت این تسهیلات بیان کرد: برای تسریع در روند پرداخت و حمایت هرچه بیشتر از آسیبدیدگان، تمامی محدودیتهای معمول از جمله وجود چک برگشتی، تسهیلات معوق و سایر موارد مشابه برای این تسهیلات برداشته شده و در فرآیند پرداخت لحاظ نمیشود.
وی در تشریح گردش کار دریافت این تسهیلات گفت: متقاضیان ابتدا باید با مراجعه به بنیاد مسکن، تشکیل پرونده دهند تا واحد مسکونی آسیبدیده توسط کارشناسان بنیاد ارزیابی شود. سپس متقاضی در سامانه طرحهای حمایتی وزارت راه و شهرسازی ثبتنام کرده و شعبه مورد نظر خود را انتخاب میکند. پس از معرفی متقاضی از طریق سامانه مذکور به شعب بانک، وی با مراجعه به شعبه و تکمیل پرونده نهایی، در کوتاهترین زمان ممکن و بعضاً ظرف یک روز کاری تسهیلات خود را دریافت خواهد کرد.
سرشاری سقف این تسهیلات را نیز به شرح زیر اعلام کرد:
- روستاها: حداکثر ۳۰۰ میلیون تومان
- شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۵ هزار نفر: حداکثر ۴۰۰ میلیون تومان
- شهرهای با جمعیت بالای ۲۵ هزار نفر: حداکثر ۶۰۰ میلیون تومان
- مراکز استانها (به جز کلانشهرهای بالای یک میلیون نفر): حداکثر ۷۰۰ میلیون تومان
وی با بیان اینکه کلانشهرهای بالای یک میلیون نفر از طریق شهرداریهای مربوطه اقدام خواهند کرد، تأکید کرد: بانک مسکن استان اصفهان با تمام توان و با بهرهگیری از ظرفیت همکاران ستاد مدیریت و شعب، در مسیر خدمترسانی سریع و مؤثر به هموطنان آسیبدیده گام برمیدارد.
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