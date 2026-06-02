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۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۲۶

وام قرض‌الحسنه ودیعه مسکن آسیب‌دیدگان جنگ رمضان در اصفهان پرداخت شد

وام قرض‌الحسنه ودیعه مسکن آسیب‌دیدگان جنگ رمضان در اصفهان پرداخت شد

اصفهان-مدیر شعب بانک مسکن استان اصفهان از پرداخت ۱۰۰ درصدی وام قرض‌الحسنه ودیعه مسکن آسیب‌دیدگان ناشی از جنگ رمضان در اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا سرشاری اظهار کرد: تاکنون ۲۰۱ فقره درخواست دریافت وام قرض‌الحسنه ودیعه مسکن ویژه آسیب‌دیدگان ناشی از جنگ رمضان از طریق سامانه طرح های حمایتی وزارت راه و شهرسازی به این مدیریت شعب ارسال شده که خوشبختانه تمامی ۲۰۱ فقره، معادل ۱۰۰ درصد معرفی‌شدگان، پرداخت شده است.

وی افزود: مبلغ پرداختی این تسهیلات تاکنون بالغ بر ۱۰۷۰ میلیارد ریال (هزار و هفتاد میلیارد ریال) بوده است که نشان‌دهنده سرعت عمل و تلاش‌های مستمر همکاران ستاد مدیریت و شعب در اجرای این طرح حمایتی است.

وی همچنین از زحمات، پیگیری‌های مستمر و همراهی همکاران ستاد مدیریت و کارکنان شعب که در تسریع پرداخت این تسهیلات نقش‌آفرینی کردند، صمیمانه قدردانی کرد.

مدیر شعب بانک مسکن استان اصفهان با اشاره به ماهیت این تسهیلات تصریح کرد: این وام از نوع قرض‌الحسنه بوده و از متقاضیان صرفاً کارمزد قرض‌الحسنه به نرخ ۴ درصد دریافت می‌شود.

سرشاری همچنین در خصوص شرایط پرداخت این تسهیلات بیان کرد: برای تسریع در روند پرداخت و حمایت هرچه بیشتر از آسیب‌دیدگان، تمامی محدودیت‌های معمول از جمله وجود چک برگشتی، تسهیلات معوق و سایر موارد مشابه برای این تسهیلات برداشته شده و در فرآیند پرداخت لحاظ نمی‌شود.

وی در تشریح گردش کار دریافت این تسهیلات گفت: متقاضیان ابتدا باید با مراجعه به بنیاد مسکن، تشکیل پرونده دهند تا واحد مسکونی آسیب‌دیده توسط کارشناسان بنیاد ارزیابی شود. سپس متقاضی در سامانه طرح‌های حمایتی وزارت راه و شهرسازی ثبت‌نام کرده و شعبه مورد نظر خود را انتخاب می‌کند. پس از معرفی متقاضی از طریق سامانه مذکور به شعب بانک، وی با مراجعه به شعبه و تکمیل پرونده نهایی، در کوتاه‌ترین زمان ممکن و بعضاً ظرف یک روز کاری تسهیلات خود را دریافت خواهد کرد.

سرشاری سقف این تسهیلات را نیز به شرح زیر اعلام کرد:

- روستاها: حداکثر ۳۰۰ میلیون تومان

- شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۵ هزار نفر: حداکثر ۴۰۰ میلیون تومان

- شهرهای با جمعیت بالای ۲۵ هزار نفر: حداکثر ۶۰۰ میلیون تومان

- مراکز استان‌ها (به جز کلان‌شهرهای بالای یک میلیون نفر): حداکثر ۷۰۰ میلیون تومان

وی با بیان اینکه کلان‌شهرهای بالای یک میلیون نفر از طریق شهرداری‌های مربوطه اقدام خواهند کرد، تأکید کرد: بانک مسکن استان اصفهان با تمام توان و با بهره‌گیری از ظرفیت همکاران ستاد مدیریت و شعب، در مسیر خدمت‌رسانی سریع و مؤثر به هموطنان آسیب‌دیده گام برمی‌دارد.

کد مطلب 6847729

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