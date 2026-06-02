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۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۰۴

افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی به «خرداد» نمی رسد!

افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی به «خرداد» نمی رسد!

آن طور که از شواهد امر پیدا است، حقوق خرداد بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی؛ همچون ماه‌های فروردین و اردیبهشت پرداخت خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی، چشم انتظار اعمال افزایش حقوق سال ۱۴۰۵ در ماه خرداد هستند؛ اما شنیده ها حاکی از این است که حقوق ماه سوم سال هم همچون ماه های اول و دوم سال، به حساب آنها واریز خواهد شد.

به رغم اینکه به نظر می رسد احکام افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی تا پایان هفته بارگذاری و در دسترس قرار خواهد گرفت اما تامین منابع مالی برای پرداخت آن در پایان خرداد، در سایه ای از ابهام قرار دارد.

اگرچه تا پیش از این محدودیت مالی سازمان تامین اجتماعی با توجه به شرایط اقتصادی کشور و کاهش حق بیمه های دریافتی در سال جدید موجب نگرانی بازنشستگان برای پرداخت مستمری ها بود، اما اکنون خبری مبنی بر برداشت بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان از جانب بانک مرکزی از حساب تامین اجتماعی در بانک رفاه که حقوق بازنشستگان را تضمین می کند؛ موجب شده که حقوق خرداد بر اساس احکام جدید انجام نشود.

این برداشت به واسطه بازپرداخت تسهیلات دریافتی تامین اجتماعی برای تامین منابع مالی پرداختی حقوق و عیدی پایان سال ۱۴۰۴ و در جریان جنگ بوده که در روزهای اخیر توسط بانک مرکزی برداشت شده و تامین اجتماعی را در تامین منابع مالی برای پرداخت حقوق خرداد دچار چالش کرده است.

کد مطلب 6847761
حبیب احسنی پور

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    نظرات

    • ایرانی بدبخت وبازنشسته بدبخت IR ۱۲:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
      115 2
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      بخدا کم آوردیم خسته شدیم شرمنده خانوادمون شدیم به کی باید بگیم
    • مستمری بگیرم IR ۱۲:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
      112 5
      پاسخ
      یعنی چی بدید حق مارو بخدا داریم خفه میشیم
    • Masifb68 IR ۱۳:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
      88 1
      پاسخ
      ای وای این فاجعه س سفره مردم ازشون گرفتین دویست درصد افزایش تورم داشتیم بعد سه ماه میگین افزایش حقوق نداریم این ماه چرا کشوری فروردین اعمال شد پول داروم ندارن بیچاره ها
    • Fatima63 IR ۱۳:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
      80 1
      پاسخ
      پول قبض هم نمیتونیم بدیم این حقوق فقط نگاش کنی تموم میشه
    • Mahsavali6o IR ۱۳:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
      80 1
      پاسخ
      لطفا صدای مردم باشین بیچاره شدن پول دوا دارو هم ندارن حقشون میخان این چه وضعیه هر چی بدبختیه فقط باید تامین اجتماعی تاوانش بده چرا کشوری فروردین اعمال شد
    • مستمری بگیر IR ۱۳:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
      95 1
      پاسخ
      خدا جوابتون بده
    • رضا IR ۱۳:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
      94 5
      پاسخ
      چرا تکلیف بازنشستگان تامین اجتماعی رو مشخص نمیکنین اخه تا کی منتظر اضافه حقوق باشیم ..از این گرانی داریم خفه میشیم
    • IR ۱۳:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
      91 1
      پاسخ
      آخه با ده میلیون چطور میشه زندگی کرد
    • IR ۱۳:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
      66 3
      پاسخ
      خواهشا دولت رسیدگی کنه یعنی چی فقط زورتون به تامین اجتماعی میرسه فقط
    • بازنشسته IR ۱۳:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
      57 2
      پاسخ
      ما منتظر معوقات فروردین و اردیبهشت هم هستیم ما داریم با حقوق پارسال اجناس رو با تورم سرسام آور امسال می خریم این چه وضعیه
    • مستمری بگیرم IR ۱۴:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
      51 4
      پاسخ
      به نظرمن اینوهم قطع کنید چه دردی درمون میکنه پول چهارتا مرغه نخواستیم
    • ابوالفضل ساده IR ۱۴:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
      51 2
      پاسخ
      بخدا کرایه خونم عقب افتاد ابرو رفت‌ توی محل
    • IR ۱۴:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
      34 5
      پاسخ
      خدا قوت بده ، چقدر مسوولین زحمت می کشند ،. الهی چشم نخورند
    • yavarynaser288@gmail.com IR ۱۴:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
      41 2
      پاسخ
      چراسالهاست همه تاخیر و وعده وعید ها فقط شامل حال بازنشستگان تامین اجتماعی میشود؟ واین خلف وعده ها شامل کشوری و لشکری نمیشود؟
    • m.s IR ۱۴:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
      42 0
      پاسخ
      توروبخدا نگین خرداد نمیدین من دوماهه بدهکارم نمیتونم قرضم رو بدم امیدم به خرداده ومعوقات تورو خدا بازنشسته ها را درک کنین
    • جمیله IR ۱۴:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
      44 3
      پاسخ
      مردم بابدبختی دارن زندگی میکنن بازهم حقوق خردادطبق قانون پارسال میباشد چرا به فکرمردم نیستید الان هفته داره تموم میشه هنوز ازحکم حقوق خبری نیست خودتان را بجای ما بذارید
    • آرش حسین IR ۱۴:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
      19 0
      پاسخ
      این شواهد از کجا بدست آوردین که همه این خبر پخش کردین که این تامین اجتماعی با این خبر اگر میخواست پرداخت کنه دنبال بهونه باشه. الان فقط بازنشستگان تامین اجتماعی فقط افزایش حقوق ندارند
    • دهیاری IR ۱۵:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
      26 6
      پاسخ
      خدارو خوش نمیاد فقط این وسط باز نشسته ها و مستمری بگیران دارن زجر میکشن جون مونو داریم برای کشور می‌دیم همه جوره پای کشور وایسادیم این رسمش نیست کسی به داد ما نرسه
    • IR ۱۵:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
      36 1
      پاسخ
      روسای محترم سازمان لطفا بدهی خود را ازدولت بگیرید
    • زهره IR ۱۵:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
      21 2
      پاسخ
      شمار رو قسم به امام زمان بدبخت شدیم
    • حسن IR ۱۵:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
      26 9
      پاسخ
      سلام اینقدر با اعصاب وروان بازنشسته ها بازی نکنید این همه جلسه میگیرید زمان تعین میکنید وعده میدید باز هم می‌زنید زیر حرفتون برای یک بار هم که شده حق وحقوق مارو به موقع پرداخت کنید.
    • IR ۱۵:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
      17 1
      پاسخ
      الان قسط لوازم خانگی داریم و چندین قسط دیگه، چرا به شهر لوازم خانگی اعلام نمی کنید که تا افزایش حقوق صورت نگرفته به افراد اعلام بشه که اقساط ندن.
    • ترلان IR ۱۶:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
      16 0
      پاسخ
      آخه اینهمه سرو صدا و اعتراض رومگه کسی، میبینه یا میشنوه با خودتون میگید بزار بگن تخلیه روانی بشن وقتی تاثیری نداره چرا این صفحه رو باز گذاشتین
    • معلمی IR ۱۶:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
      23 0
      پاسخ
      یعنی چی واقعا مادر من سالمند از پا افتاده اس که حداقل بگیر هست ایزی لایف دوبرابر شده قیمتش کمرمون شکسته از این تورم داریم با قرض هزینه هاشو تامین میکنیم
    • سمانه IR ۱۶:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
      21 2
      پاسخ
      یعنی چی خب حقوق هارو افزایش بدید دیگه اجاره خونه ها نجومی از کجا بیاریم بغیر از تامین اجتماعی حقوق بقیه شاغل ها رو افزایش دادند جز تامین اجتماعی لطفا مابه تفاوت هارو واریز کنید
    • سوده IR ۱۶:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
      20 2
      پاسخ
      واقعا دیگ شورشودرآوردن بخدا هنوز وسط ماه نشده پولمون تموم میشه بااینکه فقط ارزاق اساسی ولازم رومیخریم بایدازاول سال افزایشارو انجام میدادن نه الان که اونم هنوزمعلوم نیست تازه معلوم نیست معوقات فروردین و اردیبهشتم بدن یا نه جداازاینا بااین تورم وگرونی حداقل حقوق باید 50میلیون باشه
    • ایرانی IR ۱۶:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
      17 2
      پاسخ
      واقعا متاسفم که با این خبرها زمینه سازی می کنید تا جا نخوریم ما چطوری باید بگیم زیرفشاریم
    • مرادی IR ۱۶:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
      25 2
      پاسخ
      سلام این چه وضعیه خداوکیلی کی میتونه یه هفته بااین حقوق‌های ناچیز سرانه خودتونو جای بازنشسته ها بزارید دیوار کوتاه تراز ما پیدانکردید هی میگید این ماه پرداخت میکنیم ولی خبری نیست با این وضع تورم چه کنیم ما امروز ۱۲ خرداد من ۲روز پیش حقوقم تموم شده باورتون میشه
    • حمید IR ۱۷:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
      32 1
      پاسخ
      الان 4ماهه گوشت نخریدم بخدا دیگه تو خرید نون و پنیر ساده هم کم آوردیم خرج دارو ودرمان داریم تو را اون کسی که می‌پرستید یه کم به این مردم فکر کنید
    • حسبن علی IR ۱۷:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
      16 0
      پاسخ
      اکر تامین اجتماعی همان فروردین ۱۴۰۵ حقوق جدید میداد الان بهش نمی امد این ماه اون ماه کند
    • زهره IR ۰۳:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
      1 0
      پاسخ
      شمارو به امام حسین قسم میدم بیچاره شدیم قسطهامون عقب افتاده

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