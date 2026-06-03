خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ و ادب، زهرا اسکندری: باغ، در طول تاریخ تمدن، تنها فضایی برای کاشت درختان و گیاهان نبوده است. انسان از نخستین روزهای شکلگیری شهرها و حکومتها کوشیده است تصویری از آرامش، فراوانی و هماهنگی طبیعت را در محیط زندگی خود بازآفرینی کند. به همین دلیل، باغها در بسیاری از تمدنهای کهن فراتر از یک فضای سبز، به نمادی از قدرت، زیبایی، نظم و حتی جهانبینی تبدیل شدند. در میان نمونههای تاریخی، باغهای معلق بابل و باغهای ایرانی از برجستهترین آثاری هستند که نه تنها در تاریخ معماری و شهرسازی جایگاه ویژهای دارند، بلکه بر شکلگیری سنت باغسازی در بخش بزرگی از جهان نیز تأثیر گذاشتهاند.
رویای سبز در دل سرزمینهای خشک
وقتی از نخستین باغهای مشهور جهان سخن به میان میآید، نام باغهای معلق بابل بیش از هر اثر دیگری شنیده میشود. این باغها که در عراق کنونی قرار داشتهاند، یکی از عجایب هفتگانه جهان باستان به شمار میروند و قرنهاست ذهن مورخان، باستانشناسان و علاقهمندان به تاریخ را به خود مشغول کردهاند.
براساس روایتهای تاریخی، این مجموعه در حدود ششصد سال پیش از میلاد و به دستور بختالنصر دوم ساخته شد. گفته میشود انگیزه ساخت آن، دلتنگی همسر وی، آمیتیس، برای سرزمین ماد بوده است. آمیتیس در منطقهای کوهستانی و سرسبز رشد کرده بود و زندگی در دشتهای گرم و خشک بابل برای او دشوار بود. از همین رو پادشاه تصمیم گرفت فضایی سرسبز و مرتفع ایجاد کند تا بخشی از طبیعت زادگاه همسرش را بازآفرینی کند.
هرچند هنوز شواهد قطعی درباره وجود این باغها در دست نیست و برخی پژوهشگران آن را با باغهای نینوا مرتبط میدانند، اما توصیفهای مورخان یونانی تصویری شگفتانگیز از این مجموعه ارائه میدهد. باغهایی پلکانی که بر روی تراسهای متعدد شکل گرفته بودند، با درختان، بوتهها و گیاهان متنوع پوشیده شده و از فاصله دور همچون کوهی سبز در دل دشت دیده میشدند.
مهندسی آب، راز حیات باغهای باستان
آنچه باغهای معلق را به اثری استثنایی تبدیل میکرد، تنها زیبایی آنها نبود؛ بلکه شیوه انتقال آب به طبقات مرتفع نیز اهمیت فراوان داشت. مورخان از سامانهای سخن گفتهاند که آب رود فرات را به ارتفاع بالا منتقل میکرد و سپس در سراسر باغ جریان میداد.
ساختار این مجموعه نیز از دیدگاه معماری قابل توجه بود. تالارهای متعدد در زیر سکوهای پلکانی قرار داشتند و سقف آنها با لایههایی از سنگ، آجر، قیر، سرب و خاک پوشانده میشد تا رطوبت به طبقات پایین نفوذ نکند. در نتیجه امکان کاشت درختان بزرگ بر فراز این سازه فراهم میشد؛ اقدامی که برای آن دوران شاهکاری مهندسی محسوب میشد.
اگرچه باغهای معلق بابل در هالهای از ابهام قرار دارند، اما یک نکته روشن است؛ اندیشه خلق «بهشتی زمینی» از همان دوران در ذهن انسان شکل گرفته بود. اندیشهای که بعدها در باغسازی ایرانی به شکلی کاملتر و ماندگارتر جلوه یافت.
تولد پردیس؛ هنگامی که طبیعت هندسه پیدا کرد
اگر باغهای معلق بابل را نمادی از آرزوی انسان برای بازآفرینی طبیعت بدانیم، باغ ایرانی را باید نماد تبدیل این آرزو به یک نظام معماری کامل دانست. باغ ایرانی حاصل قرنها تجربه، دانش مهندسی و شناخت محیط طبیعی است. این باغها عمدتاً در مناطق خشک و نیمهخشک فلات ایران شکل گرفتند؛ جایی که آب ارزشمندترین عنصر زندگی بود. از همین رو طراحی باغ نه بر اساس وفور منابع طبیعی، بلکه بر پایه مدیریت دقیق آب و ایجاد تعادل میان انسان و محیط انجام میشد.
در متون تاریخی از باغ ایرانی با نامهایی چون پردیس، فردوس، بوستان و باغسرا یاد شده است. واژه «پردیس» بعدها به بسیاری از زبانهای جهان راه یافت و حتی واژه انگلیسی Paradise نیز ریشه در همین مفهوم دارد.
در شکل کلاسیک باغ ایرانی سه عنصر اصلی همواره حضور دارند؛ آب، فضای سبز و معماری. جویهای آب از میان باغ عبور میکنند، دیوارها فضای باغ را از محیط بیرون جدا میکنند و کوشک یا عمارت مرکزی در قلب مجموعه قرار میگیرد. این ترکیب، فضایی منظم و آرام ایجاد میکند که هم کارکرد اقلیمی دارد و هم دارای معنای نمادین است.
از پاسارگاد تا ساسانیان؛ شکلگیری یک سنت ماندگار
بسیاری از پژوهشگران، باغ پاسارگاد را قدیمیترین نمونه شناختهشده باغ ایرانی میدانند. این باغ که به دستور کوروش بزرگ ساخته شد، نخستین نمونه از هندسه منظم باغ ایرانی را به نمایش میگذارد.
در پاسارگاد، مسیرهای آب، محل کاشت درختان و تقسیمبندی فضاها بر اساس طرحی حسابشده تعیین شده بود. این نظم هندسی بعدها به یکی از مهمترین ویژگیهای باغ ایرانی تبدیل شد.
در دوره ساسانی نیز باغها نقش مهمی در معماری حکومتی پیدا کردند. کاخها و معابد اغلب در کنار باغها ساخته میشدند و باغ به بخشی از ساختار قدرت و زندگی اجتماعی تبدیل شده بود. نقش برجسته طاق بستان که صحنه شکار خسرو پرویز را نمایش میدهد، از جمله اسناد تصویری مهمی است که اطلاعات ارزشمندی درباره ساختار باغهای ساسانی ارائه میکند.
معجزهای سبز میان دو کویر
اگر بخواهیم نمونهای از تداوم سنت باغ ایرانی را در دوران متأخر جستوجو کنیم، باغ گلشن طبس یکی از شاخصترین نمونهها به شمار میرود؛ باغی که بسیاری آن را تجسمی زنده از توانایی ایرانیان در سازگار کردن طبیعت با شرایط سخت اقلیمی میدانند.
این باغ در شهر طبس و در میان دو پهنه بزرگ کویری ایران، یعنی دشت لوت و دشت کویر قرار گرفته است؛ موقعیتی که در نگاه نخست با مفهوم باغ و سرسبزی سازگار به نظر نمیرسد. با این حال وجود آب دائمی، شبکه دقیق آبرسانی و طراحی هوشمندانه باغ باعث شده است فضایی سرسبز در دل یکی از خشکترین مناطق ایران شکل بگیرد.
باغ گلشن در دوره حکومت میرحسنخان، از حاکمان محلی منصوبشده در عصر افشاریه، ساخته شد و به تدریج به یکی از شناختهشدهترین باغهای شرق ایران تبدیل شد. این باغ با وسعتی حدود هشت هکتار، نمونهای از الگوی چهارباغ ایرانی است؛ الگویی که در آن محورهای اصلی باغ فضا را به بخشهای منظم تقسیم میکنند و آب در مرکز طراحی قرار دارد.
یکی از ویژگیهای کمنظیر باغ گلشن، همزیستی گونههای گیاهی متعلق به اقلیمهای متفاوت است. در این مجموعه میتوان درختان خرما و مرکبات را در کنار چنارها مشاهده کرد؛ درختانی که معمولاً در شرایط آبوهوایی کاملاً متفاوت رشد میکنند. همین ویژگی سبب شده است باغ گلشن از نگاه بسیاری از پژوهشگران نمونهای منحصربهفرد از مهارت ایرانیان در مدیریت منابع آب و سازگاری با محیط طبیعی باشد.
جویهای دائمی آب، استخرها، فوارهها و چمنزارهای گسترده، فضایی متفاوت از سیمای پیرامون باغ پدید آوردهاند. جهانگردانی که در دورههای مختلف از طبس دیدن کردهاند، در نوشتههای خود بارها به تضاد میان خشکی کویر و سرسبزی باغ گلشن اشاره کردهاند. آندره گدار، معمار و پژوهشگر فرانسوی، و همسرش از جمله کسانی بودند که در توصیف این باغ به جریان دائمی آب، سایه درختان و فضای آرامشبخش آن اشاره کردهاند.
از منظر معماری نیز باغ گلشن ویژگی قابل توجه دیگری دارد. این باغ همانند تاج محل هند دارای طرحی مربعشکل است؛ به گونهای که طول و عرض آن با یکدیگر برابر است و محورهای متقاطع، ساختار اصلی باغ را شکل میدهند. این نظم هندسی، که از مهمترین ویژگیهای باغ ایرانی محسوب میشود، در باغ گلشن نیز به روشنی قابل مشاهده است.
باغ گلشن را میتوان نمونهای دانست که نشان میدهد سنت باغسازی ایرانی صرفاً متعلق به گذشتههای دور نیست. این باغ در دل کویر ثابت میکند که اندیشه ایرانی در مواجهه با طبیعت، بر پایه تسلط و تخریب بنا نشده، بلکه بر مبنای همزیستی، مدیریت منابع و خلق فضایی متعادل میان انسان و محیط شکل گرفته است؛ همان اندیشهای که از پاسارگاد آغاز شد، در باغهای تاریخی ایران تداوم یافت و بعدها در سراسر جهان اسلام گسترش پیدا کرد.
آب، روح جاری باغ ایرانی
در سرزمینی که بخش بزرگی از آن را اقلیم خشک تشکیل میدهد، آب تنها یک عنصر طبیعی نیست؛ بلکه محور اصلی زندگی است. همین موضوع سبب شد آب در باغ ایرانی جایگاهی ویژه پیدا کند.
بسیاری از باغهای ایران در مسیر قناتها شکل گرفتهاند. شهرهایی مانند یزد، طبس، گناباد و بیرجند نمونههایی از این الگو را در خود جای دادهاند. آب پس از خروج از قنات وارد باغ میشد و از طریق جویها و آبراههها در سراسر مجموعه جریان پیدا میکرد.
این جریان آب تنها برای آبیاری نبود. صدای آب، انعکاس تصویر آسمان در استخرها، ایجاد رطوبت و کاهش دمای محیط، همگی بخشی از کارکردهای آن بودند. به همین دلیل، آب در باغ ایرانی نقشی همزمان کاربردی و زیباییشناسانه دارد.
هندسهای برای آرامش
برخلاف باغهای طبیعی که بر اساس رشد آزادانه گیاهان شکل میگیرند، باغ ایرانی مبتنی بر نظم هندسی است. مربعها، مستطیلها، محورهای اصلی و فرعی و تقارن از مهمترین ویژگیهای آن به شمار میروند.
طرح مشهور «چهارباغ» نمونه کامل این رویکرد است. در این الگو، دو محور اصلی باغ را به چهار بخش تقسیم میکنند و آب در چهار جهت جریان مییابد. این ساختار بعدها در بسیاری از باغهای جهان اسلام مورد استفاده قرار گرفت.
هندسه باغ ایرانی تنها یک انتخاب زیباییشناسانه نبود؛ بلکه بازتابی از نگرش ایرانیان به نظم جهان محسوب میشد. در این نگاه، طبیعت و معماری در تقابل با یکدیگر قرار نمیگیرند، بلکه در قالب یک ساختار منسجم با هم ترکیب میشوند.
در باغ ایرانی، انتخاب گیاهان نیز بر اساس نیازهای اقلیمی و فرهنگی انجام میشد. درختان سرو، کاج، نارون، چنار و ارغوان از جمله گونههایی بودند که در مسیرهای اصلی کاشته میشدند تا سایه مورد نیاز رهگذران را فراهم کنند.
گذرگاههای باریک باغ به گونهای طراحی میشدند که شاخههای درختان دو سوی مسیر به یکدیگر نزدیک شوند و نوعی دالان طبیعی ایجاد کنند. این ویژگی در روزهای گرم تابستان اهمیت زیادی داشت.
گلها نیز جایگاه ویژهای در باغ داشتند. نسترن، گل ابریشم، خرزهره و بسیاری از گلهای معطر نه تنها به زیبایی محیط کمک میکردند، بلکه در تولید دارو، مربا و فرآوردههای خوراکی نیز کاربرد داشتند.
گلها در باغ ایرانی بخشی از یک نظام دقیق زیباییشناختی بودند؛ نظامی که در آن رنگ، بو، سایه و آب در کنار یکدیگر فضایی دلنشین ایجاد میکردند. اما تأثیر این گلها به مرزهای ایران محدود نماند. با گسترش روابط فرهنگی و تجاری جهان اسلام، بسیاری از گونههای گیاهی شرق به سرزمینهای دوردست راه یافتند و در باغهای کشورهای دیگر کاشته شدند.
در همین دوره، باغهای اسلامی به مراکزی برای تبادل دانش گیاهشناسی نیز تبدیل شدند. از قرن یازدهم میلادی نخستین باغهای گیاهشناسی سلطنتی اروپا در شهرهای طلطلیه و اشبیلیه در اسپانیا شکل گرفتند. این باغها تنها محل تفریح نبودند، بلکه محیطی برای سازگار کردن گیاهان وارد شده از خاور نزدیک و خاورمیانه با شرایط اقلیمی اروپا به شمار میرفتند. چند قرن بعد، همین الگو در دانشگاهها و مراکز علمی ایتالیا و دیگر کشورهای اروپایی گسترش یافت.
تأثیر باغهای ایرانی و اسلامی تنها در شیوه طراحی باغها دیده نمیشد، بلکه گونههای گیاهی نیز همراه با این فرهنگ سفر کردند. گلهایی مانند لاله، میخک و زنبق که امروزه بخشی از هویت باغهای اروپایی به شمار میروند، از مسیرهای تجاری و فرهنگی شرق به غرب منتقل شدند. در میان آنها، لاله جایگاه ویژهای دارد؛ گلی که از سرزمینهای شرقی به دربار عثمانی رسید و در باغهای سلطنتی استانبول، بهویژه در کاخ توپقاپی، به شکل گسترده پرورش یافت.
در نگارهها و نسخههای خطی دوره عثمانی، بهویژه در دوران حکومت سلطان سلیمان قانونی، میتوان علاقه فراوان به پرورش لاله را مشاهده کرد. این گل بعدها از طریق سفیران و دیپلماتهای اروپایی به غرب راه یافت و در قرن شانزدهم میلادی وارد اروپا شد. اندکی بعد، هلند به مهمترین مرکز پرورش لاله تبدیل شد و این گل به یکی از شناختهشدهترین نمادهای فرهنگی آن کشور بدل شد.
باغ، تصویری از بهشت
میخک و زنبق نیز مسیر مشابهی را طی کردند. این گلها پیش از ورود به اروپا در هنر اسلامی و ایرانی حضوری پررنگ داشتند و نقش آنها بر روی کاشیها، سفالینهها و آثار هنری دوره صفوی و عثمانی دیده میشود. سپس همین نقوش و الگوها به هنر تزیینی اروپا راه یافت و در تولید سرامیکها و آثار هنری غربی مورد استفاده قرار گرفت.
به این ترتیب، باغ ایرانی تنها الگوی معماری و شهرسازی را به جهان معرفی نکرد؛ بلکه در انتقال گیاهان، گلها و حتی سلیقههای زیباییشناختی نیز نقش داشت. از خرزهره و نسترن در باغهای کویری ایران تا لالههایی که بعدها نماد هلند شدند، همگی بخشی از سفری طولانی هستند که از باغهای ایرانی آغاز شد و به فرهنگهای گوناگون جهان رسید.
با ورود اسلام به ایران، بسیاری از عناصر باغ ایرانی حفظ شد و مفاهیم جدیدی نیز به آن افزوده شد. توصیفهای قرآن از بهشت، شامل جویهای روان، درختان سرسبز و فضایی آرام، با ویژگیهای باغ ایرانی همخوانی فراوان داشت.
از همین رو باغ به یکی از مهمترین نمادهای معماری اسلامی تبدیل شد. باغ دیگر تنها فضایی برای استراحت نبود، بلکه تصویری زمینی از بهشت موعود به شمار میرفت. به همین دلیل در بسیاری از کاخها، مدارس، آرامگاهها و مجموعههای حکومتی، باغ بخشی جداییناپذیر از معماری شد.
وقتی باغ ایرانی از مرزها عبور کرد
با گسترش تمدن اسلامی، الگوهای باغسازی ایرانی نیز از مرزهای جغرافیایی ایران فراتر رفتند. از قرنهای نخست هجری به بعد، باغهایی با الهام از سنت ایرانی در بخشهای مختلف جهان اسلام شکل گرفتند.
ایران، عراق، آسیای مرکزی، شام، مصر، سیسیل، اندلس و هند از جمله مناطقی بودند که این الگو را پذیرفتند. ویژگیهایی چون محوربندی منظم، آبراههها، استخرها، تقارن و باغهای محصور در بسیاری از این نمونهها دیده میشود.
در اندلس، مجموعه الحمراء در غرناطه یکی از مشهورترین نمونههای این تأثیرپذیری است. آبراههها، حوضها، باغچههای منظم و ارتباط دقیق میان معماری و طبیعت در این مجموعه، یادآور اصول باغ ایرانی هستند.
اگر الحمراء را یکی از مهمترین نمونههای باغسازی اسلامی در غرب جهان اسلام بدانیم، تاج محل در شرق این قلمرو جایگاهی مشابه دارد. تاج محل تنها یک آرامگاه نیست؛ بلکه مجموعهای کامل از معماری، باغسازی و هنر اسلامی است. باغ پیرامون این بنا بر اساس الگوی چهارباغ طراحی شده و مسیرهای آب، محورهای اصلی و تقسیمبندی فضاها به وضوح از سنت باغ ایرانی تأثیر گرفتهاند.
معماری این مجموعه نیز آمیزهای از سنتهای ایرانی، اسلامی و گورکانی است. حضور هنرمندان ایرانی، استفاده از زبان فارسی در کتیبهها و بهرهگیری از اصول هندسی باغ ایرانی سبب شده است تاج محل به عنوان یکی از مهمترین جلوههای نفوذ فرهنگ ایرانی در خارج از مرزهای ایران شناخته شود.
باغی که به فرش و شعر راه یافت
تأثیر باغ ایرانی تنها به معماری محدود نماند. این مفهوم به تدریج وارد هنرهای دیگر نیز شد و در ادبیات، نگارگری و فرش ایرانی جایگاه ویژهای پیدا کرد.
در بسیاری از قالیهای ایرانی، به ویژه نمونههای دوره صفوی، ساختار باغ به شکل شبکهای از جویها، حوضها، درختان و گلها بازآفرینی شده است. این فرشها که به «قالی باغی» شهرت دارند، تلاشی برای انتقال تصویر باغ به فضای داخلی خانهها محسوب میشوند.
در شعر فارسی نیز باغ همواره نمادی از آرامش، زیبایی و کمال بوده است. شاعران از باغ برای توصیف بهشت، عشق، طبیعت و جهان آرمانی استفاده کردهاند و همین موضوع جایگاه آن را در فرهنگ ایرانی تثبیت کرده است.
نفوذ باغهای اسلامی و ایرانی در نهایت به اروپا نیز رسید. در دورهای که باغهای اروپایی عمدتاً کاربردی و محدود به صومعهها و دربارها بودند، جهان اسلام تجربهای متفاوت از باغسازی را ارائه میکرد.
باغهای گیاهشناسی اندلس، انتقال گونههای گیاهی از شرق به غرب و گسترش دانش باغبانی باعث شد بسیاری از عناصر باغهای اسلامی وارد اروپا شوند. گلهایی مانند لاله، میخک و زنبق از جمله نمونههایی هستند که از شرق به اروپا راه یافتند و بعدها بخشی از هویت باغهای اروپایی شدند.
این روند نشان میدهد که باغ ایرانی تنها یک دستاورد معماری نبود؛ بلکه به بخشی از تبادل فرهنگی میان تمدنها تبدیل شد؛ تبادلی که آثار آن هنوز در باغهای اروپا، آسیا و جهان اسلام قابل مشاهده است.
میراثی که همچنان زنده است
امروز باغ ایرانی نه تنها بخشی از تاریخ معماری ایران، بلکه بخشی از میراث فرهنگی جهان به شمار میرود. این باغها روایتگر تلاشی چند هزار ساله برای ایجاد تعادل میان انسان و طبیعت هستند؛ تلاشی که از باغهای افسانهای بابل آغاز شد، در پاسارگاد و باغهای تاریخی ایران به بلوغ رسید و سپس در گسترهای از اسپانیا تا هند گسترش یافت.
در روزگاری که شهرهای مدرن بیش از هر زمان دیگری با چالشهای زیستمحیطی روبهرو هستند، باغ ایرانی همچنان یادآور این حقیقت است که معماری میتواند نه در تقابل با طبیعت، بلکه در هماهنگی با آن شکل بگیرد؛ اندیشهای که قرنها پیش در دل فلات ایران متولد شد و بعدها به یکی از ماندگارترین زبانهای مشترک معماری جهان تبدیل شد.
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