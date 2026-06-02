به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی اداوی در بازدید از محور «کاکلستان» - «تیتکان‌بزنوید» و برخی راه‌های روستایی شهرستان الیگودرز با اشاره به گستردگی شبکه راه‌های شهرستان اظهار داشت: از مجموع هزار و ۲۵۰ کیلومتر راه موجود در شهرستان، حدود ۹۷۰ کیلومتر به راه‌های فرعی و روستایی اختصاص دارد که این موضوع بیانگر وسعت جغرافیایی الیگودرز و اهمیت توسعه و نگهداری زیرساخت‌های حمل‌ونقل در مناطق روستایی است.

وی افزود: احداث، بهسازی، رفع نقاط حادثه‌خیز و افزایش ایمنی‌محورهای ارتباطی از مهم‌ترین مطالبات مردم شهرستان به شمار می‌رود و تحقق این مطالبات مستلزم توجه ویژه، برنامه‌ریزی هدفمند و تخصیص اعتبارات لازم در حوزه زیرساخت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای است.

فرماندار ویژه الیگودرز، ادامه داد: مقرر شده است با همکاری و مشارکت اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، اداره کل مدیریت بحران استانداری و شرکت آب نیرو، اقدامات لازم برای ایمن‌سازی و رفع مخاطرات محور کاکلستان - تیتکان‌بزنوید در دستور کار قرار گیرد.