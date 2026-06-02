فراخوان شناسایی فعالان هوشمندسازی معادن و صنایع معدنی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، این فراخوان در راستای اجرای مأموریت‌های پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات برای توسعه فناوری‌های نوین و در چارچوب پروژه ملی «توسعه شبکه کاربرد هوش مصنوعی در صنایع اولویت‌دار کشور» منتشر شده است.

بر اساس این فراخوان، شرکت‌های دارای سابقه اجرایی اثبات‌شده در حوزه هوشمندسازی معادن و صنایع معدنی می‌توانند با ارائه مستندات فنی، اجرایی و قراردادی، توانمندی‌های خود را برای ارزیابی و بهره‌مندی از حمایت‌های پیش‌بینی‌شده ثبت کنند.

پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات اعلام کرده است که این طرح با هدف توسعه کاربردهای عملیاتی هوش مصنوعی در معادن، تقویت ارتباط میان ظرفیت‌های علمی و صنعتی کشور، افزایش بهره‌وری و کیفیت فرآیندهای معدنی و همچنین ایجاد الگوهای موفق برای توسعه فناوری‌های هوشمند در سطح ملی اجرا می‌شود.

شرایط حضور در فراخوان

مطابق شرایط اعلام‌شده، متقاضیان باید دارای شخصیت حقوقی فعال، تیم فنی متخصص و سابقه اجرایی مرتبط باشند و مستنداتی از همکاری یا اجرای پروژه در حوزه معدن و صنایع معدنی ارائه کنند. همچنین توانایی طراحی، اجرا، راه‌اندازی، پشتیبانی و آموزش راهکارهای هوشمندسازی در مقیاس منطقه‌ای و ملی از دیگر الزامات حضور در این فراخوان است.

شرکت‌های متقاضی باید مدارکی شامل اساسنامه و روزنامه رسمی، رزومه شرکت، سوابق فعالیت، رزومه مدیران و اعضای تیم فنی، فهرست پروژه‌های اجراشده، سوابق بیمه کارکنان و مستندات توانمندی‌های فنی و فناورانه را ارائه کنند.

محورهای اولویت‌دار

این فراخوان در حوزه‌های سامانه‌های پایش و مانیتورینگ هوشمند، اینترنت اشیا، اتوماسیون و کنترل صنعتی، هوش مصنوعی و تحلیل داده، مدیریت ناوگان و تجهیزات معدنی، سامانه‌های ایمنی و هشدار هوشمند، شبکه و زیرساخت‌های ارتباطی معادن و همچنین مدیریت انرژی و بهره‌وری متمرکز است.

حمایت از شرکت‌های واجد شرایط

بر اساس اعلام پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات، شرکت‌هایی که توانایی اجرایی خود را در حوزه هوشمندسازی معادن و صنایع معدنی اثبات کنند، از تسهیلات حمایتی ویژه بهره‌مند خواهند شد. این حمایت‌ها صرفاً به شرکت‌هایی اختصاص می‌یابد که قرارداد، تفاهم‌نامه اجرایی یا پروژه عملیاتی فعال در این حوزه را با مستندات معتبر ارائه کنند.

در این فراخوان تأکید شده است که ارسال مدارک و ثبت‌نام به منزله تأیید نهایی یا بهره‌مندی قطعی از حمایت‌ها نیست و ارزیابی نهایی بر اساس شاخص‌های تخصصی، مستندات ارائه‌شده و نظر کمیته ارزیابی انجام خواهد شد.

متقاضیان می‌توانند در بازه زمانی اعلام‌شده نسبت به ارسال درخواست و مدارک مورد نیاز اقدام کنند و برای دریافت اطلاعات تکمیلی با معاونت توسعه بازار پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات تماس بگیرند.