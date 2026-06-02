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۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۲۴

مردم با حضور در مهمانی غدیر به رونق این حرکت بزرگ کمک کنند

مردم با حضور در مهمانی غدیر به رونق این حرکت بزرگ کمک کنند

مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران با تأکید بر اهمیت عید غدیر، از شهروندان برای شرکت در مراسم جشن غدیر دعوت کرد.

مهدی بختیاری‌زاده، مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر، با اشاره به اهمیت عید غدیر خم اظهار کرد: هر آنچه داریم از برکت امیرالمؤمنین(ع) است و عید غدیر به عنوان عید ولایت و از بزرگ‌ترین اعیاد ما شناخته می‌شود و گرامیداشت آن باید در اولویت قرار داشته باشد.

وی افزود: چند سالی است که برگزاری مهمانی ۱۰ کیلومتری غدیر در تهران با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران، سازمان تبلیغات اسلامی و دیگر دستگاه‌ها و مجموعه‌های دخیل در این امر صورت می‌گیرد. این اقدام پسندیده موجب برافراشته شدن پرچم عید غدیر و ترویج فرهنگ ولایت شده است.

مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران ادامه داد: امسال با توجه به شرایط و مسائلی که در جامعه شاهد آن بوده‌ایم و تأثیر هدایت و ولایت را بیش از گذشته احساس کرده‌ایم، اهمیت این مراسم نسبت به سال‌های گذشته بیشتر است.

بختیاری‌زاده تصریح کرد: از همه مردم دعوت می‌کنم همراه با خانواده‌های خود و با هر میزان توان و امکاناتی که دارند، در این مراسم حضور پیدا کنند، چه کسانی که امکان مشارکت و خدمت‌رسانی دارند و چه افرادی که تنها با حضور خود می‌توانند به رونق هرچه بیشتر این حرکت بزرگ کمک کنند.

وی خاطرنشان کرد: حتی حضور صرف مردم نیز در برگزاری باشکوه‌تر این مهمانی مؤثر است و می‌تواند زمینه‌ساز گسترش هرچه بیشتر این حرکت فرهنگی و مذهبی باشد.

مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران گفت: ان‌شاءالله این حرکت روزی به یک جریان عالم‌گیر تبدیل شود و با ظهور حضرت ولی‌عصر(عج)، شاهد گسترش فرهنگ ولایت در سراسر جهان باشیم.

کد مطلب 6847872
محدثه رمضانعلی

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