مردم با حضور در مهمانی غدیر به رونق این حرکت بزرگ کمک کنند

مهدی بختیاریزاده، مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر، با اشاره به اهمیت عید غدیر خم اظهار کرد: هر آنچه داریم از برکت امیرالمؤمنین(ع) است و عید غدیر به عنوان عید ولایت و از بزرگترین اعیاد ما شناخته میشود و گرامیداشت آن باید در اولویت قرار داشته باشد.
وی افزود: چند سالی است که برگزاری مهمانی ۱۰ کیلومتری غدیر در تهران با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران، سازمان تبلیغات اسلامی و دیگر دستگاهها و مجموعههای دخیل در این امر صورت میگیرد. این اقدام پسندیده موجب برافراشته شدن پرچم عید غدیر و ترویج فرهنگ ولایت شده است.
مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران ادامه داد: امسال با توجه به شرایط و مسائلی که در جامعه شاهد آن بودهایم و تأثیر هدایت و ولایت را بیش از گذشته احساس کردهایم، اهمیت این مراسم نسبت به سالهای گذشته بیشتر است.
بختیاریزاده تصریح کرد: از همه مردم دعوت میکنم همراه با خانوادههای خود و با هر میزان توان و امکاناتی که دارند، در این مراسم حضور پیدا کنند، چه کسانی که امکان مشارکت و خدمترسانی دارند و چه افرادی که تنها با حضور خود میتوانند به رونق هرچه بیشتر این حرکت بزرگ کمک کنند.
وی خاطرنشان کرد: حتی حضور صرف مردم نیز در برگزاری باشکوهتر این مهمانی مؤثر است و میتواند زمینهساز گسترش هرچه بیشتر این حرکت فرهنگی و مذهبی باشد.
مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران گفت: انشاءالله این حرکت روزی به یک جریان عالمگیر تبدیل شود و با ظهور حضرت ولیعصر(عج)، شاهد گسترش فرهنگ ولایت در سراسر جهان باشیم.
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