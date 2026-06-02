به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام میرزامحمدی صبح سهشنبه در همایش بعثت امت ویژه هیئتهای مذهبی شهر و روستا بیان کرد: هیئتهای مذهبی مجموعهای از مؤمنان و مؤمنات هستند که بر محور محبت و مودت اهلبیت(ع) گرد هم میآیند و در قالب روضه، شعر، منبر و معارف دینی، زمینه رشد معرفتی و تقویت پیوند قلبی با امامان معصوم(ع) را فراهم میکنند.
وی با اشاره به برخی دیدگاهها درباره تاریخچه هیئتها، گفت: در حالیکه برخی پیدایش این تشکلهای مذهبی را مربوط به دوره صفویه یا حتی یک قرن اخیر میدانند، بررسی روایات و سیره اهلبیت(ع) نشان میدهد اصل این اجتماعات به زمان امام صادق(ع) بازمیگردد، زمانی که مؤمنان در قالب جلسات منظم به نقل و تبیین معارف اهلبیت(ع) میپرداختند.
استاد حوزه و دانشگاه قم افزود: در روایات، امام صادق(ع) یاران خود را به تشکیل جلسات و ارتباط معرفتی با اهلبیت(ع) دعوت کردهاند و همین امر نشاندهنده آن است که هیئت به معنای «اجتماع مؤمنان حول معارف اهلبیت» از همان دوران پایهگذاری شده است.
حجتالاسلام میرزامحمدی با تأکید بر نقش محوری علما در هیئتها، اظهار کرد: هیئت باید محل رفتوآمد علما باشد و ساختار آن باید عالممحور شکل بگیرد زیرا هیئتی که از هدایت عالمان ربانی بیبهره باشد، در معرض آسیب و انحراف قرار میگیرد.
به گفته وی، حتی در مناطقی که امکان حضور مستقیم عالم وجود ندارد، لازم است هیئتها با مشورت و ارتباط مستمر با علما اداره شوند.
حجتالاسلام میرزامحمدی افزود: هیئتها و تشکلهای مذهبی و همین دورهمنشستنهای مؤمنانه، در حقیقت مصداق زنده نگه داشتن امر اهلبیت(ع) هستند و نباید به یک برنامه صرفاً مناسبتی یا احساسی تقلیل یابند.
استاد حوزه و دانشگاه قم ادامه داد: هیئتها محل نزول رحمت الهی و محل حضور ملائکه هستند و از جایگاه معنوی ویژهای برخوردارند.
وی ادامه داد: همچنین این مجالس، بهترین پایگاه برای جمعآوری و تربیت یاران امام زمان(عج) و زمینهسازی برای فرهنگ مهدویت به شمار میروند.
حجتالاسلام میرزامحمدی با بیان اینکه هیئتها نباید به ایام خاص محدود شوند، بیان کرد: محدود کردن هیئتها به محرم و صفر، فاصله گرفتن از فلسفه اصلی این نهاد دینی است در حالیکه هیئت باید در طول سال فعال باشد و نقش تربیتی و معرفتی خود را استمرار بخشد.
وی با اشاره به آثار اجتماعی و معنوی هیئتها، گفت: این مجالس علاوه بر ایجاد پیوند عاطفی با اهلبیت(ع)، در اصلاح فرد و جامعه، تقویت ایمان، افزایش بصیرت دینی و ایجاد امید و آرامش در زندگی افراد نقش مهمی دارند.
استاد حوزه و دانشگاه قم تأکید کرد: هیئتها در منظومه فکری اهلبیت(ع) جایگاهی راهبردی دارند و باید بهعنوان پایگاه تربیت دینی، بصیرتی و زمینهساز یاران امام عصر(عج) مورد توجه جدی قرار گیرند.
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