شبکه فساد مالی در شهرداری مشهد کشف شد؛تشکیل پرونده برای ۲۲ نفر

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن همتی فر با اعلام کشف یک شبکه فساد مالی در شهرداری مشهد اظهار کرد: کیفرخواست برای ۲۲ نفر شامل ۱۳ مدیر و کارمند شهرداری و ۹ کارچاق کن صادر شده است و ۱۳ کارمند نیز در پرونده تخلفات برخی مناطق شهرداری تعلیق شده اند.

دادستان مرکز خراسان رضوی افزود: این پرونده در سه لایه مدیریتی، واسطه‌گری و پولشویی تشکیل شده و ساختمان‌های مرتبط تحت بازرسی فنی مجدد قرار می‌گیرند.

وی با تشریح جزئیات پرونده فساد کشف شده در بدنه شهرداری مشهد اضافه کرد: در این پرونده شبکه ۲۲ نفره‌ شامل مدیران، کارشناسان نظارت بر ساخت‌ و ساز، واسطه‌های حرفه‌ای و افراد مرتبط با پولشویی شناسایی و دستگیر شدند.

همتی فر عنوان کرد: این شبکه در سه لایه مجزا اما هماهنگ فعالیت می‌کرد، لایه نخست شامل برخی مدیران و کارشناسان دوایر نظارت بر ساخت‌ و ساز و پلیس ساختمان بود که در ازای دریافت رشوه، تخلفات ساختمانی را نادیده گرفته و تاییدیه‌های فنی بدون پشتوانه صادر می‌کردند، لایه دوم توسط واسطه‌های حرفه‌ای شکل گرفته بود که نقش کارچاق‌کن را ایفا کرده و میان سازندگان متخلف و مدیران فاسد ارتباط برقرار می‌کردند و لایه سوم نیز به پولشویی و تطهیر وجوه نامشروع اختصاص داشت که طی آن مبالغ رشوه از طریق حساب‌های بانکی بستگان درجه یک شامل مادران، همسران و برادران متهمان جابه‌جا می‌شد.

دادستان مرکز خراسان رضوی ادامه داد: تاکنون حدود ۲۵۰ عدد سکه طلا کشف یا بر اساس اقرار متهمان و ردیابی‌های مالی احراز شده است. همچنین هفت واحد آپارتمان در مناطق مختلف، چندین دستگاه خودرو سواری، مقادیری دلار، یورو و چندین دستگاه گوشی تلفن همراه آیفون شناسایی و ضبط شده است.

وی گفت: بر اساس مستندات موجود این شبکه از روش‌های پیچیده‌ای مانند پیش‌فروش‌های صوری آپارتمان، تهاتر با مصالح ساختمانی و خدمات لوکس برای پنهان‌سازی ردپای رشوه‌ها استفاده می‌کردند.

همتی فر افزود: یکی از نگران‌کننده‌ترین ابعاد این پرونده، تأیید استحکام ساختمان‌هایی است که فاقد استانداردهای لازم بوده‌اندزیرا این افراد با دریافت رشوه جان شهروندان را به خطر انداخته‌اند به همین دلیل دستور داده شده تا تمام ساختمان‌هایی که به نحوی با این پرونده مرتبط هستند، تحت بازرسی فنی مجدد قرار گیرند و در صورت نیاز هزینه‌های ایمن‌سازی از دارایی‌های مصادره‌ شده متهمان تأمین شود.

دادستان مرکز خراسان رضوی اضافه کرد: این پرونده همچنان در حال رسیدگی است و تحقیقات در لایه‌های پنهان آن ادامه دارد، هیچ فرد یا نهادی در برابر قانون مصونیت ندارد و تا حصول نتیجه نهایی، پرونده با قاطعیت پیگیری می‌شود.

وی تاکید کرد: امنیت و هویت گزارش‌دهندگان (سوت‌زنان) خط قرمز دستگاه قضایی است و به طور کامل تامین خواهد شد.

همتی فر اظهار کرد: صندلی مدیریت یک امانت الهی و عمومی است. دستگاه قضایی بیدار است و بر مسائل اشراف اطلاعاتی کامل دارد و در مسیر پیگیری حقوق مردم ثابت قدم خواهد بود و هیچ ملاحظه‌ای در این رابطه وجود ندارد.