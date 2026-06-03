به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های تیراندازی با کمان کاپ جهانی ترکیه از ۱۸ خرداد در شهر آنتالیا برگزار خواهد شد و بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده اعزام تیم ملی ایران نیز برای ۱۵ خرداد در نظر گرفته شده است.

با توجه به شرایط موجود فدراسیون تیراندازی با کمان برای جلوگیری از هرگونه ریسک و از دست رفتن این رویداد مهم تصمیم گرفته است تیم ملی به صورت زمینی راهی آنتالیا شود تا حضور ورزشکاران در این مسابقات قطعی باشد.

تیم ملی تیراندازی با کمان ایران پیش از این نیز به دلیل شرایط مشابه دو رویداد مهم بین‌المللی شامل کاپ جهانی چین و کاپ آسیایی تایلند را از دست داده بود.

کمانداران ایران با حضور در رقابت‌های ترکیه تلاش می‌کنند روند آماده‌سازی خود را ادامه داده و با آمادگی کامل خود را برای حضور در بازی‌های آسیایی پیش‌رو مهیا کنند.

بیستمین دوره بازی‌های آسیایی ۲۸ شهریور تا ۱۲ مهر به میزبانی ژاپن و در ناگویا و آیچی برگزار می شود. در این دوره بازی‌ها ورزشکاران شرکت کننده در ۴۳ رشته با هم رقابت می‌کنند.