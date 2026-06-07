به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، دومین نشست هیئت رئیسه فدراسیون تیراندازی به ریاست سهیل برخورداری، سرپرست فدراسیون و با حضور اعضای هیئت رئیسه برگزار شد.
در ابتدای این نشست سهیل برخورداری گزارشی از روند آمادهسازی تیمهای ملی ارائه کرد و بر ضرورت برگزاری اردوهای آمادگی تیمهای ملی در کشورهای مجارستان و چین تأکید داشت. پس از بررسی موضوع، اعضای هیات رئیسه با برگزاری این اردوها موافقت کردند.
در ادامه امید نجاری گزارشی از روند برگزاری انتخابات کمیسیونهای ورزشکاران، مربیان و داوران و همچنین فرآیند برگزاری انتخابات ریاست فدراسیون ارائه کرد.
همچنین در این نشست پرداخت حقوق ورزشکاران اعزامی به بازیهای آسیایی ناگویا به تصویب رسید و مقرر شد این ورزشکاران از فروردینماه ۱۴۰۵ تا پایان بازیهای آسیایی از حقوق ماهیانه برخوردار شوند.
این نشست با حضور امید نجاری سرپرست دبیرکلی و دبیر مجمع، محمد پاشا، سرپرست نایبرئیسی، مریم پورمهرابی، سرپرست خزانهداری، محمودیان، بازرس فدراسیون و همچنین غلامعلی میرزائیان، مرتضی ناجی، یوسف آجورلو و الهه احمدی، اعضای هیات رئیسه فدراسیون تیراندازی برگزار شد.
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