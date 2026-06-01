ترکیب تیم تپانچه برای ناگویا نهایی شد/ رستمیان در انتظار تمدید ویزا

مریم سلطانی سرمربی تیم ملی تپانچه در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت اردوی تیم ملی برای حضور در بازیهای آسیایی ناگویا اظهار کرد: پس از جنگ رمضان نخستین اردوی تیم ملی را از ۱۹ اردیبهشت آغاز کردیم. در آن مقطع زمان محدودی در اختیار داشتیم اما پس از مشخص شدن ترکیب اولیه ورزشکاران اعزامی به بازیهای آسیایی برنامههای آمادهسازی با جدیت بیشتری دنبال شد.
وی افزود: مرحله جدید اردوی تیم ملی با حضور ۱۰ ورزشکار آغاز شده و این اردو تا ۲۰ خردادماه ادامه خواهد داشت. تلاش کردهایم در این مدت برنامههای فنی و تخصصی مورد نیاز ورزشکاران را اجرا کنیم تا ملیپوشان در بهترین شرایط ممکن قرار بگیرند.
سرمربی تیم ملی تپانچه در ادامه خاطرنشان کرد: پس از پایان این اردو تیم ملی راهی عمان خواهد شد تا پس از مدتها دوری از رویدادهای رسمی بینالمللی یک اردوی برونمرزی را تجربه کند. این اردو از نظر فنی و همچنین بازگشت ورزشکاران به فضای رقابتهای بینالمللی اهمیت زیادی برای ما دارد.
وی ادامه داد: پس از بازگشت از عمان یک مرحله اردوی داخلی خواهیم داشت و در ادامه نیز در صورت آماده شدن ویزای چین برنامه حضور در یک مسابقه وردکاپ را در دستور کار داریم. شرکت در این رقابتها میتواند فرصت ارزشمندی برای ارزیابی شرایط فنی ملیپوشان پیش از بازیهای آسیایی باشد.
سلطانی تصریح کرد: بعد از این مسابقات نیز یک اردوی داخلی دیگر برگزار خواهد شد و سپس برای حضور در اردوی برونمرزی مجارستان آماده میشویم. هدف از این اردو فراهم شدن شرایطی است که ورزشکاران بتوانند با فشنگ خارجی و تجهیزات باکیفیتتر تمرین کنند و با آمادگی بیشتری راهی بازیهای آسیایی شوند.
وی با اشاره به برخی چالشهای موجود برای برگزاری این اردو گفت: شرایط اردوی مجارستان تا حدودی متفاوت است و امیدواریم در بحث دریافت ویزا با مشکلی مواجه نشویم تا این اعزام طبق برنامه انجام شود. قطعا حضور در چنین اردوهایی میتواند تأثیر قابل توجهی در روند آمادهسازی ورزشکاران داشته باشد.
سرمربی تیم ملی تپانچه درباره شرایط یک سال گذشته تیراندازی ایران نیز اظهار داشت: در یک سال اخیر به دلیل شرایط خاصی که در کشور وجود داشت روزهای سختی را پشت سر گذاشتیم. متأسفانه حضور در چند رویداد مهم به دلایل مختلف لغو شد و فرصت حضور در برخی مسابقات بینالمللی را از دست دادیم.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: بدون شک رقبای ما چنین شرایطی را تجربه نکردهاند و از نظر تعداد مسابقات و اردوهای برونمرزی وضعیت متفاوتی نسبت به ما دارند اما این موضوع باعث نمیشود انگیزه خود را از دست بدهیم. ملیپوشان با تمام توان در حال تمرین هستند و تلاش میکنیم با وجود تمام محدودیتها بهترین نتیجه ممکن را در بازیهای آسیایی ناگویا کسب کنیم.
سلطانی درباره ترکیب اعزامی تیم ملی به بازیهای آسیایی گفت: در حال حاضر بخش عمده ترکیب تیم ملی مشخص شده است و میتوان گفت حدود ۹۰ درصد نفرات اعزامی تعیین شدهاند. البته تا زمان نهایی شدن فهرست امکان ایجاد برخی تغییرات وجود دارد اما در مجموع چارچوب اصلی تیم برای حضور در ناگویا مشخص شده است.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود به وضعیت هانیه رستمیان اشاره کرد و گفت: باشگاههای حاضر در بوندسلیگای آلمان همچنان علاقهمند به جذب هانیه رستمیان هستند. او یکی از چهرههای شناختهشده تپانچه ایران در سطح بینالمللی است و طبیعی است که مورد توجه باشگاههای معتبر قرار داشته باشد.
سرمربی تیم ملی تپانچه در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر همه چیز به شرایط تمدید ویزای شنگن هانیه رستمیان بستگی دارد. با توجه به تعطیلی سفارت آلمان در ایران روند اداری این موضوع کمی با چالش همراه شده است. امیدوارم شرایط هرچه زودتر عادی شود تا رستمیان بتواند از فرصتهای ارزشمند پیش رو استفاده کرده و حضور خود در رقابتهای باشگاهی اروپا را ادامه دهد.
نظر شما