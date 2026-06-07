با ۲ ورزشکار شانس ۳ مدال در ناگویا را داریم/ مشکل فشنگ همچنان پابرجاست

علی افسری سرمربی تیم ملی اهداف پروازی (تراپ) در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره روند آمادهسازی ملیپوشان برای بازیهای آسیایی ناگویا اظهار کرد: طبیعتاً هرگونه تغییر در سطح مدیریت و ساختار فدراسیون میتواند بر روند آمادهسازی تیمهای ملی اثرگذار باشد. در مقطعی که ما درگیر مسائل مربوط به سرپرستی و سپس فرآیند انتخابات بودیم بخشی از برنامههای آمادهسازی دچار وقفه شد. این موضوع واقعیتی است که نمیتوان آن را نادیده گرفت. با این حال پس از تعیین تکلیف نسبی شرایط و حضور آقای برخورداری تمرینات تیم ملی مجدداً آغاز شد و تلاش کردیم در کوتاهترین زمان ممکن شرایط حداقلی را برای ادامه مسیر فراهم کنیم.
افسری ادامه داد: در چنین رشتههایی که نیاز به تجهیزات تخصصی و هزینههای بالا دارد حتی یک وقفه کوتاه میتواند در روند آمادگی ورزشکاران تأثیرگذار باشد. ما تلاش کردیم با وجود همه محدودیتها اجازه ندهیم این وقفهها به افت محسوس عملکرد ملیپوشان منجر شود و تمرینات را در حد امکان ادامه دادیم.
سرمربی تیم ملی اهداف پروازی در ادامه به ترکیب اعزامی به بازیهای آسیایی اشاره کرد و گفت: با توجه به سهمیهای که از سوی کمیته ملی المپیک به فدراسیون اختصاص داده شده در حال حاضر دو ورزشکار در بخش اهداف پروازی برای اعزام به بازیهای آسیایی مدنظر قرار گرفتهاند. این دو ورزشکار مرضیه پرورشنیا و محمد بیرانوند هستند که هر دو در حال حاضر از نظر رکوردی و رنکینگ داخلی در جایگاه نخست قرار دارند و از نظر کادر فنی نیز جزو گزینههای اصلی محسوب میشوند.
وی افزود: در ابتدای فرآیند آمادهسازی ما پنج ورزشکار را به اردو دعوت کردیم و اردو نیز در استان گیلان برگزار شد. هدف ما این بود که با ایجاد فضای رقابتی شرایط انتخاب بهترین نفرات را فراهم کنیم. اما پس از اعلام سهمیه نهایی ناچار شدیم ترکیب اعزامی را محدود کنیم. با این وجود همچنان معتقدیم که اردو باید گستردهتر باشد تا پشتوانهسازی برای آینده تیم ملی و همچنین تیم جوانان نیز به شکل جدی دنبال شود.
افسری در بخش دیگری از صحبتهای خود به اهمیت پشتوانهسازی اشاره کرد و گفت: ما در مکاتباتی که با فدراسیون داشتیم درخواست کردیم که امکان افزایش نفرات اردویی فراهم شود. هدف این است که علاوه بر تیم اصلی چند ورزشکار جوانتر نیز در چرخه تمرینی باقی بمانند تا برای مسابقات آینده از جمله رقابتهای جهانی و حتی دورههای بعدی بازیهای آسیایی آماده شوند. نگاه ما صرفاً محدود به یک رویداد نیست و باید به آینده این رشته نیز توجه شود.
وی درباره برنامههای برونمرزی تیم ملی نیز اظهار داشت: یکی از مهمترین بخشهای آمادهسازی ما حضور در اردوها و مسابقات خارج از کشور است. در همین راستا یک اردوی ۱۰ روزه در کشور عمان برای ملیپوشان پیشبینی شده است. این اردو قرار بود زودتر برگزار شود اما به دلیل برخی شرایط به تعویق افتاد و اکنون مقرر شده در بیستم همین ماه اجرایی شود.
سرمربی تیم ملی اهداف پروازی ادامه داد: پس از این اردو تیم ملی در مسابقات جهانی چین که در هانگژو برگزار میشود شرکت خواهد کرد. این رقابتها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است چرا که هم از نظر فنی و هم از نظر ذهنی میتواند نقش تعیینکنندهای در آمادگی ورزشکاران برای بازیهای آسیایی داشته باشد. ما بعد از بازگشت از عمان یک دوره تمرین داخلی خواهیم داشت و سپس در این مسابقات حضور پیدا میکنیم.
افسری در ادامه به برنامههای تکمیلی پیش از بازیهای آسیایی اشاره کرد و گفت: در برنامهریزی انجامشده علاوه بر اردوی عمان و مسابقات چین یک اردوی دیگر نیز در شرق آسیا و احتمالاً در کشور ژاپن در نظر گرفته شده است. هدف از این اردو سازگاری بیشتر ورزشکاران با شرایط آبوهوایی، زمانی و محیطی مشابه بازیهای آسیایی است. فاصله زمانی بین مسابقات جهانی و بازیهای آسیایی حدود دو ماه خواهد بود و این زمان برای ما بسیار مهم است تا بتوانیم آخرین اصلاحات فنی را انجام دهیم.
وی افزود: در مجموع ما سه برنامه اصلی شامل دو اردو و یک مسابقه مهم برونمرزی را تا قبل از بازیهای آسیایی در دستور کار داریم. این برنامهها از مدتها قبل طراحی شدهاند و در جلسات مختلف با فدراسیون و کمیته ملی المپیک نیز مورد تأیید قرار گرفتهاند. هدف اصلی ما جبران عقبافتادگیهایی است که به دلیل شرایط مختلف در ماههای گذشته ایجاد شده است.
سرمربی تیم ملی اهداف پروازی درباره وضعیت فنی ملیپوشان نیز اظهار داشت: محمد بیرانوند در ماههای اخیر پیشرفت قابل توجهی داشته است. رکوردهای برونمرزی او نسبت به گذشته بهبود یافته و از نظر ذهنی نیز شرایط بسیار بهتری پیدا کرده است. در کنار او مرضیه پرورشنیا نیز در حدود یک سال و نیم گذشته رشد فنی چشمگیری داشته و در چندین رقابت بینالمللی موفق شده به فینال راه پیدا کند.
افسری ادامه داد: نکته مهم این است که ترکیب میکس این دو ورزشکار نیز نتایج بسیار خوبی ثبت کرده است. در یکی از مسابقات بینالمللی این ترکیب موفق شد به امتیاز ۱۴۴ از ۱۵۰ برسد که در سطح جهانی عدد بسیار قابل توجهی محسوب میشود و در بسیاری از رقابتها معادل حضور در فینال و حتی کسب مدال است. این نشان میدهد که در صورت حفظ شرایط فعلی میتوان به نتایج بسیار خوبی امیدوار بود.
وی افزود: در مجموع ارزیابی ما این است که این دو ورزشکار هم در بخش انفرادی و هم در بخش تیمی شانس حضور در فینال و حتی کسب مدال را دارند. البته در رشتهای مانند تراپ ثبات عملکرد و کنترل شرایط روانی در روز مسابقه اهمیت بسیار زیادی دارد و ما تلاش کردهایم روی این بخش نیز کار کنیم.
سرمربی تیم ملی اهداف پروازی در بخش دیگر صحبتهای خود به مشکلات زیرساختی و اجرایی اشاره کرد و گفت: یکی از مهمترین چالشهای ما موضوع تأمین فشنگ استاندارد و مهمات است. این مسئله در سطح حرفهای بسیار حیاتی است و تأثیر مستقیم بر عملکرد ورزشکاران دارد. بخشی از این نیازها با حمایت فدراسیون و کمیته ملی المپیک تأمین میشود اما همچنان نگرانیهایی در این زمینه وجود دارد.
وی ادامه داد: اردوی عمان نیز با هدف استفاده از شرایط استاندارد و تمرین با مهمات مناسب طراحی شده است. گرچه شرایط آبوهوایی گرم و برخی ملاحظات دیگر وجود دارد ولی این اردو برای ما اهمیت زیادی دارد و آن را به عنوان بخشی از فرآیند آمادهسازی پذیرفتهایم. باور ما این است که برای رسیدن به نتیجه مطلوب در بازیهای آسیایی باید سختترین شرایط را نیز تحمل کنیم.
افسری در پایان تأکید کرد: تمام تلاش مجموعه کادر فنی، ورزشکاران و فدراسیون بر این است که بتوانیم در بازیهای آسیایی عملکردی در شأن ورزش تیراندازی ایران ارائه دهیم. با وجود تمام محدودیتها امیدواریم با اجرای دقیق برنامهها و حمایتهای لازم بتوانیم نتیجهای درخور و شایسته برای کشور به دست بیاوریم.
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