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۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۱۹

۶ سری جهیزیه به زوج‌های تحت پوشش بهزیستی گرمسار اهدا شد

۶ سری جهیزیه به زوج‌های تحت پوشش بهزیستی گرمسار اهدا شد

گرمسار- رئیس اداره بهزیستی گرمسار از اهدا شش سری جهیزیه به زوج‌های جوان تحت پوشش خبر داد و گفت: ارزش این کالاها شش میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی گلینی ظهر سه شنبه در مراسم اهدا جهیزیه به زوج های جوان تحت پوشش در محل بهزیستی گرمسار هدف این مراسم را تحکیم بنیان خانواده و تسهیل ازدواج خواند و افزود: شش سری جهیزیه به این افراد اهدا شده است.

وی با اشاره به اینکه چهار سری جهیزیه شامل اقلام ضروری و اساسی نظیر یخچال، اجاق گاز، ماشین لباسشویی و جاروبرقی است، ادامه داد: ارزش تر مجموعه یک میلیارد ریال برآورد می شود.

رئیس اداره بهزیستی گرمسار با بیان اینکه دو سری دیگر شامل پنج قلم کالای اساسی زندگی است، توضیح داد: برای تهیه این اقلام دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اعتبار صرف شده است.

گلینی اظهار داشت: در مجموع با حمایت سپاه، بسیج سازندگی، دفتر نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس و سرمایه گذاران و صنعتگران و فرمانداری و بهزیستی برای این تعداد جهیزیه شش میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.

وی افزود: این اقدام جلوه ای از تعامل سازنده نهادها و دستگاه های اجرایی و نهادهای انقلابی و خیران برای حمایت از اقشار آسیب پذیر و رفع محرومیت در گرمسار است.

کد مطلب 6847985

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