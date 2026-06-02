به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی گلینی ظهر سه شنبه در مراسم اهدا جهیزیه به زوج های جوان تحت پوشش در محل بهزیستی گرمسار هدف این مراسم را تحکیم بنیان خانواده و تسهیل ازدواج خواند و افزود: شش سری جهیزیه به این افراد اهدا شده است.

وی با اشاره به اینکه چهار سری جهیزیه شامل اقلام ضروری و اساسی نظیر یخچال، اجاق گاز، ماشین لباسشویی و جاروبرقی است، ادامه داد: ارزش تر مجموعه یک میلیارد ریال برآورد می شود.

رئیس اداره بهزیستی گرمسار با بیان اینکه دو سری دیگر شامل پنج قلم کالای اساسی زندگی است، توضیح داد: برای تهیه این اقلام دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اعتبار صرف شده است.

گلینی اظهار داشت: در مجموع با حمایت سپاه، بسیج سازندگی، دفتر نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس و سرمایه گذاران و صنعتگران و فرمانداری و بهزیستی برای این تعداد جهیزیه شش میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.

وی افزود: این اقدام جلوه ای از تعامل سازنده نهادها و دستگاه های اجرایی و نهادهای انقلابی و خیران برای حمایت از اقشار آسیب پذیر و رفع محرومیت در گرمسار است.