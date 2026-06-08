رسیدگی مستقیم فرماندار گیلانغرب به مطالبات شهروندان

به گزارش خبرنگار مهر، حشمت رضایی ظهر دوشنبه در جریان برنامه ملاقات مردمی هفتگی، به صورت چهره به چهره با جمعی از شهروندان شهرستان گیلانغرب دیدار و گفتوگو کرد.
وی در این دیدارها با استماع مسائل، درخواستها و دغدغههای مراجعان، روند رسیدگی به مشکلات مطرح شده را مورد بررسی قرار داد و دستورات لازم را برای پیگیری موضوعات از سوی دستگاههای اجرایی ذیربط صادر کرد.
فرماندار گیلانغرب با تأکید بر اهمیت ارتباط بیواسطه مسئولان با مردم، اظهار کرد: ملاقاتهای مردمی فرصت مناسبی برای آگاهی مستقیم از مشکلات شهروندان و تسریع در روند رسیدگی به مطالبات آنان است.
رضایی افزود: تکریم ارباب رجوع و پاسخگویی به درخواستهای مردم از مهمترین اولویتهای مجموعه فرمانداری است و این برنامه به صورت مستمر در راستای خدمترسانی بهتر به شهروندان برگزار میشود.
وی تصریح کرد: همکاری و هماهنگی دستگاههای اجرایی در رفع مشکلات مردم ضروری است و تلاش خواهیم کرد با پیگیری مستمر، روند رسیدگی به درخواستها با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.
فرماندار گیلانغرب خاطرنشان کرد: رفع موانع و مشکلات شهروندان نیازمند تعامل مناسب میان مردم و مسئولان است و مجموعه مدیریتی شهرستان از هیچ تلاشی برای ارائه خدمات مطلوب و جلب رضایت عمومی دریغ نخواهد کرد.
رضایی در پایان بر تداوم برگزاری ملاقاتهای مردمی تأکید کرد و گفت: شنیدن مستقیم مطالبات مردم و پیگیری آنها یکی از مهمترین راهکارهای ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایتمندی شهروندان است.
کرمانشاه - فرماندار گیلانغرب در ملاقات مردمی هفتگی با شهروندان دیدار کرد و ضمن بررسی درخواستها و مشکلات مطرح شده، دستورات لازم را برای پیگیری و رفع آنها صادر کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، حشمت رضایی ظهر دوشنبه در جریان برنامه ملاقات مردمی هفتگی، به صورت چهره به چهره با جمعی از شهروندان شهرستان گیلانغرب دیدار و گفتوگو کرد.
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