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۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۲۷

رسیدگی مستقیم فرماندار گیلانغرب به مطالبات شهروندان

رسیدگی مستقیم فرماندار گیلانغرب به مطالبات شهروندان

کرمانشاه - فرماندار گیلانغرب در ملاقات مردمی هفتگی با شهروندان دیدار کرد و ضمن بررسی درخواست‌ها و مشکلات مطرح شده، دستورات لازم را برای پیگیری و رفع آنها صادر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حشمت رضایی ظهر دوشنبه در جریان برنامه ملاقات مردمی هفتگی، به صورت چهره به چهره با جمعی از شهروندان شهرستان گیلانغرب دیدار و گفت‌وگو کرد.

وی در این دیدارها با استماع مسائل، درخواست‌ها و دغدغه‌های مراجعان، روند رسیدگی به مشکلات مطرح شده را مورد بررسی قرار داد و دستورات لازم را برای پیگیری موضوعات از سوی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط صادر کرد.

فرماندار گیلانغرب با تأکید بر اهمیت ارتباط بی‌واسطه مسئولان با مردم، اظهار کرد: ملاقات‌های مردمی فرصت مناسبی برای آگاهی مستقیم از مشکلات شهروندان و تسریع در روند رسیدگی به مطالبات آنان است.

رضایی افزود: تکریم ارباب رجوع و پاسخگویی به درخواست‌های مردم از مهم‌ترین اولویت‌های مجموعه فرمانداری است و این برنامه به صورت مستمر در راستای خدمت‌رسانی بهتر به شهروندان برگزار می‌شود.

وی تصریح کرد: همکاری و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در رفع مشکلات مردم ضروری است و تلاش خواهیم کرد با پیگیری مستمر، روند رسیدگی به درخواست‌ها با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.

فرماندار گیلانغرب خاطرنشان کرد: رفع موانع و مشکلات شهروندان نیازمند تعامل مناسب میان مردم و مسئولان است و مجموعه مدیریتی شهرستان از هیچ تلاشی برای ارائه خدمات مطلوب و جلب رضایت عمومی دریغ نخواهد کرد.

رضایی در پایان بر تداوم برگزاری ملاقات‌های مردمی تأکید کرد و گفت: شنیدن مستقیم مطالبات مردم و پیگیری آنها یکی از مهم‌ترین راهکارهای ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایتمندی شهروندان است.

کد مطلب 6853945

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