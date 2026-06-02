ولایت محور دعوت انبیا و اساس حکومت است؛ غدیر فقط انتصاب معنوی نبود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام منصور امامی شرح و تفسیر خطبه غدیر اظهار کرد: خداوند متعال به دلیل لطف، حکمت و رحمت مطلق خود، برای تربیت و رشد بشر از «نرم افزار ولایت» استفاده می کند، این ولایت بر دو قسم است که هر دو شامل بعد سیاسی و حکومتی نیز می شوند.

وی در تبیین قسم اول تصریح کرد: ولایت طولی، همان ولایت خداوند، ولایت پیامبر (ص)، اهل بیت (ع) و نمایندگان آنان است، بخشی جدایی ناپذیر از این ولایت، ولایت سیاسی و حکومت است؛ به این معنا که پیامبر و امامان (علیهم السلام) و در عصر غیبت، نمایندگانشان که شرایط رهبری جامعه را دارند، متولی امور اجتماعی، اقتصادی، قضایی، دفاعی و اجرای احکام الهی هستند. بنابراین ان الحکم الا لله، یعنی حکومت باید الهی باشد.

حجت‌الاسلام امامی در تبیین قسم دوم خاطرنشان کرد: ولایت عرضی، همان ولایت میان مؤمنین نسبت به یکدیگر است؛ یعنی مؤمنان موظف هستند در ساختن جامعه اسلامی، یاری حکومت حق، نصیحت کارگزاران، امر به معروف و نهی از منکر در سطح کلان، و دفاع از کیان اسلامی به عنوان یک پیکر واحد عمل کنند.

وی با تاکید بر یک نکته کلیدی گفت: بدون تحقق ولایت عرضی، ولایت طولی محقق نمی شود؛ چنانکه خداوند می فرمایند: «هُوَ الَّذِی أَیَّدَکَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِینَ» (انفال، ۶۲). او کسی است که تو را با یاری خود و با مؤمنان تأیید کرد. یاری مؤمنان از مؤمنان، در رأس آن یاری حکومت حق و مشارکت در تحقق ولایت سیاسی است، بدون حضور و همبستگی سیاسی مؤمنان در پشت سر ولی الله، ولایت طولی در جامعه زمینگیر می شود.

انسانیت بدون ولایت حتی با انجام تمام عبادات رشد نمی کند

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی افزود: تمام دین برای تبیین و تثبیت این دو نوع ولایت در همه شئون فردی و سیاسی است. انسان بدون ولایت، حتی با انجام تمام عبادات، رشد نمی کند.

حجت‌الاسلام امامی اضافه کرد: بین «امام» و «امت» غیر از اینکه یک رابطه سیاسی و حکومتی وجود دارد، بلکه لازمه رشد و تعالی جامعه از مسیر پذیرش ولایت حق می گذرد، دین‌داری مردم بدون تبعیت از امام عادل که ولایت سیاسی دارد، پذیرفته نیست.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی تاکید کرد: غدیر نیز فقط یک انتصاب معنوی نبود، بلکه اعلام ولایت سیاسی و حکومتی امیرالمؤمنین (ع) بود که در قالب «مَن کُنتُ مَولاهُ فَهذا عَلِیٌّ مَولاهُ» و «ألَستُ أولی بِکُم مِن أنفُسِکُم» معنا می یابد، پذیرش غدیر یعنی پذیرش یک حاکم و یک نظام سیاسی است.

وی با بیان اینکه از طرفی، نتیجه تحقق ولایت طولی در جامعه، تحقق ولایت عرضی میان مؤمنین است، تصریح کرد: این اولیاء بودن و برادری، در همه عرصه های زندگی اجتماعی از جمله عرصه سیاسی نیز جاری است؛ مؤمنان باید در سرنوشت سیاسی یکدیگر شریک باشند، به یاری حکومت حق برخیزند و در برابر دشمنان اسلام در یک صف قرار گیرند.

هر چه به ولایت آسیب بزند حرام است

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: بنابراین در اسلام هر چیزی که ولایت عرضی (پیوند برادری میان مؤمنان) را تقویت کند، عبادت است و اجر دارد؛ و هر چه به این ولایت آسیب بزند، حرام است.

وی سپس مصادیق تقویت و تضعیف این ولایت، چه در عرصه فردی و چه در عرصه سیاسی را به تفکیک برشمرد و گفت: مصادیق تقویت ولایت عرضی (ایجاد الفت و همبستگی) عبارتند از: کمک مالی و رفع نیاز: قرض الحسنه، کمک به فقرا، پرداخت حقوق واجب مانند خمس و زکات و مستحبی مانند صدقه و انفاق. ایثار و مواسات: دیگران را بر خود مقدم داشتن و در تنگدستی، غم و شادی شریک شدن. «وَ یُؤْثِرُونَ عَلی أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ کانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ» (حشر، ۹). نصیحت و خیرخواهی: ارشاد جاهل، امر به معروف و نهی از منکر، راهنمایی در کارها. عیادت بیمار و تشییع جنازه: نشانه وفاداری و همدردی. تحیت و سلام گرم: ایجاد محبت و از بین بردن کدورتها. پوشاندن عیب مؤمن: «مَنْ سَتَرَ عَوْرَةَ أَخِیهِ الْمُؤْمِنِ سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ». مشارکت سیاسی و اجتماعی: حضور در انتخابات، یاری حکومت حق، شرکت در راهپیمایی ها و دفاع از نظام اسلامی، نصیحت کارگزاران، امر به معروف سیاسی.

حجت‌الاسلام امامی افزود: مصادیق تضعیف ولایت عرضی (گسستن پیوند برادری) عبارتند از: غیبت و تهمت: خوردن گوشت برادر مرده در آیه ۱۲ سوره حجرات. سوءظن و تجسس در کار دیگران: «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثیراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَ لا تَجَسَّسُوا» (حجرات، ۱۲). دو به هم زنی و سخن چینی (نَمیمه): که باعث عداوت و نفاق می شود و از گناهان کبیره است. هتک حرمت مؤمن: تحقیر، مسخره کردن و نسبت های ناروا. قطع رابطه و قهر کردن طولانی: پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمودند: «لا یَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ یَهْجُرَ أَخاهُ فَوْقَ ثَلاثٍ». خیانت و سرپیچی از وعده: خلف وعده و غش در معامله که اعتماد را از بین می برد.

وی خاطرنشان کرد: آن همه حقوقی که مؤمنین بر گردن یکدیگر دارند، از همین جا نشان می گیرد. مؤمنین مانند اعضای یک پیکر هستند، همان گونه که نسبت به نزدیک ترین اعضای خانواده خود عشق میورزیم و حمایت می کنیم جامعه ایمانی نیز باید این گونه باشد. این پیکر واحد، در عرصه سیاسی نیز باید یکپارچه و هماهنگ عمل کند، در غیر این صورت دشمنان بر بخش های آن مسلط خواهند شد.

حجت الاسلام امامی گفت: غدیر، روز ولایت الهی است؛ روزی که مؤمنان با تحقق ولایت عرضی (به محوریت پذیرش ولایت ولیالله) و با اعلام فرزندی برای پدری الهی که فرمود: «أنا و علی أبوا هذه الأمة»؛ من و علی پدران این امت هستیم.