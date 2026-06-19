به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید نورالله افشار در خطبههای نماز جمعه این هفته چرام، ضمن تسلیت فرارسیدن ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، با اشاره به روایتی از امام رضا (ع) اظهار کرد: امام هشتم (ع) فرمودند: «اگر میخواهی برای چیزی گریه کنی، برای حسین بن علی (ع) گریه کن».
وی با اشاره به حدیث مشهور ریان بن شبیب که در کتابهای «عیون اخبار الرضا» و «امالی» شیخ صدوق نقل شده است، افزود: مکتب عاشورا، مکتب بصیرت، ایثار، فداکاری و مقابله دائمی حق با باطل است و این حادثه عظیم تاریخی، معیار شناخت جبهه حق و باطل در همه دورانها به شمار میرود.
امام جمعه چرام با بیان اینکه حسینی بودن تنها یک ادعا نیست، تصریح کرد: یاران امام حسین (ع) با ویژگیهایی همچون ایمان، تقوا، شجاعت، بصیرت، عبادت و از خودگذشتگی شناخته میشوند و هر فردی باید خود را با این معیارها محک بزند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره تفاهمنامه اخیر اشاره کرد و گفت: این پیام حکیمانه بسیاری از ابهامات را برطرف کرد، زمینه کاهش اختلافنظرها را فراهم ساخت و بار دیگر بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی تأکید نمود.
حجتالاسلام افشار افزود: رهبر معظم انقلاب در این پیام، مردم ایران را مردمی پرشور، باوفا، باشرف و سرافراز توصیف کردند و این تعابیر نشاندهنده اعتماد و رضایت ایشان از بصیرت و حضور آگاهانه ملت در صحنههای مختلف است.
وی بیان کرد: نتیجه عملی این پیام باید افزایش همدلی میان نیروهای انقلاب، پرهیز از فضای اختلاف و دوری از مچگیریهای سیاسی باشد؛ زیرا هر جامعهای که گرفتار اختلافات داخلی شود، در برابر دشمنان آسیبپذیر خواهد شد.
امام جمعه چرام با تأکید بر اینکه دشمنان انقلاب اسلامی همواره در کمین ایجاد شکاف در جامعه هستند، گفت: ملت ایران به بلوغ سیاسی و بصیرت لازم رسیدهاند و به خوبی میدانند که حفظ وحدت، شرط اصلی عبور موفق از چالشها و توطئههای دشمنان است.
وی همچنین با اشاره به مسئولیت دستگاههای اجرایی و تصمیمگیر کشور اظهار داشت: مسئولان با نیت خدمت و دلسوزی برای کشور مسیرهای مختلف را دنبال میکنند و در عین حمایت از اقدامات قانونی و ملی، اجرای دقیق تعهدات و تأمین منافع ملت نیز باید با جدیت پیگیری شود.
حجتالاسلام افشار ادامه داد: مطالبهگری صحیح و انقلابی باید در چارچوب منافع ملی، اخلاق اسلامی و حفظ انسجام جامعه انجام شود و در عین حال، نگاه اصلی به مقابله با دشمنان خارجی و خنثیسازی توطئههای آنان معطوف باشد.
وی با اشاره به شرایط منطقه و جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم لبنان و جبهه مقاومت، تصریح کرد: جبهه مقاومت یک پیکر واحد است و دفاع از ملتهای مظلوم منطقه و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی از اصول ثابت جمهوری اسلامی ایران به شمار میرود.
امام جمعه چرام در پایان با تشریح اصول مطالبهگری صحیح از منظر رهبر معظم انقلاب گفت: پرهیز از تهمت، تحقیق و بررسی پیش از انتقاد، خودداری از بنبستنمایی، رعایت ادب و لحن مناسب، تبیین به جای جنجال، دوری از منازعات جناحی، حفظ شور انقلابی همراه با صبر و حفظ اتحاد ملی از مهمترین اصولی است که باید در فضای اجتماعی و سیاسی کشور مورد توجه قرار گیرد.
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