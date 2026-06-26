به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید نورالله افشار در خطبه‌های نماز جمعه این هفته چرام، با تسلیت فرارسیدن ماه محرم و ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، اظهار کرد: امام رضا (ع) در روایتی می‌فرمایند اگر می‌خواهید برای چیزی گریه کنید، برای امام حسین (ع) گریه کنید و هرکس ماه محرم را ماه اندوه خود قرار دهد، خداوند روز قیامت را برای او روز شادی و سرور قرار خواهد داد.

وی با اشاره به حدیث «ریان بن شبیب» افزود: مکتب عاشورا، مکتب بصیرت، ایثار، فداکاری و مقابله همیشگی حق با باطل است و این واقعه بزرگ تاریخی، در همه اعصار معیار تشخیص جبهه حق و باطل به شمار می‌رود.

امام جمعه چرام با بیان اینکه حسینی بودن تنها در ادعا خلاصه نمی‌شود، تصریح کرد: یاران امام حسین (ع) با ویژگی‌هایی همچون ایمان، تقوا، شجاعت، بصیرت، عبادت و ازخودگذشتگی شناخته می‌شوند و هر فرد باید رفتار و عملکرد خود را با این معیارها بسنجد.

وی در ادامه با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی، گفت: این پیام بسیاری از ابهامات را برطرف کرد، زمینه کاهش اختلاف‌نظرها را فراهم ساخت و بار دیگر بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی تأکید داشت.

حجت‌الاسلام افشار با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب، ملت ایران را مردمی باوفا، باشرف، سرافراز و آگاه توصیف کردند، افزود: نتیجه عملی این پیام باید افزایش همدلی میان نیروهای انقلاب، پرهیز از اختلافات و دوری از مچ‌گیری‌های سیاسی باشد؛ زیرا هر جامعه‌ای که دچار شکاف داخلی شود، در برابر دشمن آسیب‌پذیر خواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه دشمنان انقلاب اسلامی همواره در پی ایجاد اختلاف در جامعه هستند، خاطرنشان کرد: ملت ایران از بصیرت و بلوغ سیاسی لازم برخوردارند و به خوبی می‌دانند که حفظ وحدت، شرط اصلی عبور موفق از چالش‌ها و خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان است.

امام جمعه چرام با اشاره به مسئولیت دستگاه‌های اجرایی و تصمیم‌گیر کشور اظهار کرر: مسئولان با نیت خدمت به مردم و پیشرفت کشور فعالیت می‌کنند و در کنار حمایت از اقدامات قانونی و ملی، اجرای دقیق تعهدات و تأمین منافع ملت نیز باید با جدیت دنبال شود.

وی مطالبه‌گری صحیح را یکی از الزامات جامعه اسلامی دانست و گفت: مطالبه‌گری باید در چارچوب منافع ملی، اخلاق اسلامی و حفظ انسجام جامعه انجام شود و نگاه اصلی همواره متوجه مقابله با دشمنان خارجی و خنثی‌سازی توطئه‌های آنان باشد.

حجت‌الاسلام افشار همچنین با اشاره به تحولات منطقه و جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم لبنان و جبهه مقاومت، تصریح کرد: جبهه مقاومت پیکره‌ای واحد است و حمایت از ملت‌های مظلوم منطقه و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی از اصول ثابت جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود.

وی در پایان با تشریح اصول مطالبه‌گری از منظر رهبر معظم انقلاب، گفت: پرهیز از تهمت، تحقیق پیش از انتقاد، خودداری از بن‌بست‌نمایی، رعایت ادب و اخلاق، تبیین به جای جنجال، دوری از منازعات جناحی، حفظ روحیه انقلابی همراه با صبر و صیانت از وحدت ملی، مهم‌ترین اصولی است که باید در فضای اجتماعی و سیاسی کشور مورد توجه قرار گیرد.