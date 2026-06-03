خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها-عاطفه وفاییان: عید سعید غدیر خم، یکی از بزرگ‌ترین و باشکوه‌ترین اعیاد اسلامی، هر ساله فرصتی برای تجلی محبت به امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) و نمایش همبستگی و شور دینی مردم در شهرها و روستاهای کشور است. در این میان، برگزاری آیین‌های مردمی، اطعام گسترده و برنامه‌های فرهنگی، جلوه‌ای ویژه به این مناسبت بزرگ می‌بخشد و فضای جامعه را سرشار از شادی، معنویت و همدلی می‌کند.

امسال نیز شهرستان های خراسان رضوی در آستانه عید غدیر، رنگ و بویی متفاوت به خود گرفته و با مشارکت گسترده مردم، هیئات مذهبی، مساجد و گروه‌های فرهنگی، به صحنه‌ای بزرگ از جشن و خدمت‌رسانی تبدیل شده است. از جشن‌های مردمی در نقاط مختلف شهری و روستایی گرفته تا برپایی موکب‌ها، کاروان‌های سیار و برنامه‌های متنوع فرهنگی، همه و همه نشان از عزم عمومی برای برگزاری باشکوه این عید بزرگ دارد.

در کنار این شور مردمی، «سفره اطعام غدیر» در نمادی از وحدت، کرامت و میزبانی اهل‌بیتی شده است؛ سفره‌ای که نه‌فقط در یک نقطه، بلکه به بلندای سراسر شهر و روستاهای شهرستان گسترده شده و اقشار مختلف مردم را گردهم آورده است. آنچه در تربت‌جام، تایباد و قوچان در حال رقم خوردن است، نمایش باشکوهی از مشارکت اجتماعی، ترویج فرهنگ غدیر و زنده نگه‌داشتن سنت‌های دینی در بستر زندگی مردم است.

سفره اطعام غدیر به بلندای سر تا سر شهر در تربت‌جام

حجت الاسلام علی‌اصغر علیپور شیخ‌لو، رئیس اداره تبلیغات اسلامی تربت‌جام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تمام نقاط شهری و روستایی با برگزاری جشن‌های مردمی، چهره یک «مهمانی بزرگ غدیر» را به خود گرفته‌اند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی تربت‌جام بیان کرد: با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته و مشارکت حداکثری مردم، هیئات مذهبی و مساجد، امسال شاهد برگزاری جشن‌هایی هستیم که سر تا سر شهر و روستاهای شهرستان را به یک «مهمانی بزرگ غدیر» تبدیل کرده.

وی افزود: جشن کیلومتری در شهر نصرآباد از فردا بعدازظهر از ابتدای ورودی شهر تا انتهای آن به صورت پیوسته و با همت مردم و مساجد اجرا می‌شود. همچنین اجتماع محوری روز غدیر نیز روز پنج‌شنبه در مصلی الغدیر تربت‌جام با پخت و توزیع ۶ هزار پرس غذای گرم برگزار خواهد شد.

علیپور گفت: علاوه بر این، ۴۰ روستای شهرستان همزمان در شب عید غدیر شاهد برگزاری جشن‌های محلی خواهند بود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی تربت‌جام بیان کرد: کاروان‌های سیار هیئات مذهبی نیز در ۱۰ نقطه شهری و روستایی با اجرای برنامه‌های ترکیبی، فضای شهر و روستاها را غرق در شادی خواهند کرد.

وی با اشاره به ابتکارات تربیتی امسال تربت جام گفت: دو موکب نوجهادانه ویژه نوجوانان که به طور کامل توسط خود آن‌ها مدیریت می‌شود، در خیابان المهدی ۱۰ موکب پسران، و در همان خیابان المهدی جنب بانک مسکن ویژه دختران برپا شده است.

علیپور گفت: ایستگاه سیار غدیر که بر روی خودرو تعبیه شده، با تردد در نقاط پرتردد همچون بوستان معلم و خیابان امام خمینی (ره)، برنامه‌هایی نظیر پاتوق دختران را اجرا می‌کند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی تربت‌جام بیان کرد: از سوی دیگر، اجرای برنامه پرده‌خوانی با عنوان «وزیر عقل» توسط بانوان مبلغه که سیره و فضایل امیرالمؤمنین (ع) را روایت می‌کند، از اقدامات اثرگذار فرهنگی امسال است که در اماکن مختلف شهر اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه ۴۰ تا ۵۰ مبلغ و مبلغه برای تبیین خطبه غدیر و دستاوردهای نظام به مساجد، پایگاه‌های بسیج و مجالس خانگی اعزام شده‌اند، خاطرنشان کرد: برگزاری مسابقات مجازی کتابخوانی با محوریت «خطبه غدیر» در شهر تربت‌جام و روستای خیرآباد با جوایز ارزنده‌ای بالغ بر ۱۵۰ میلیون تومان، بخش دیگری از برنامه‌های ما برای ترویج فرهنگ غدیر است.

علیپور ضمن دعوت از عموم مردم گفت: نصر آباد از ورودی مشهد به داخل شهر تا انتهای شهر از ظهر چهارشنبه تا جمعه موکب‌های پذیرایی برپاست.

جشن‌های عید سعید غدیر با محوریت وحدت و خدمت‌رسانی در تایباد

حجت‌الاسلام محمد زنگنه، رئیس اداره تبلیغات اسلامی تایباد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جشن‌های عید سعید غدیر با محوریت وحدت و مشارکت عمومی مردم در این شهرستان برگزار می‌شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی تایباد بیان کرد: ویژه‌برنامه‌های ایام غدیر در دو بخش «شب عید» و «روز عید» تدارک دیده شده است. در شب عید غدیر، مراسم جشنی در حوزه علمیه شهرستان برگزار خواهد شد. همچنین در روز عید غدیر، از ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، حد فاصل خیابان امام خمینی (ره) تا میدان وحدت، میزبان برپایی حدود ۲۰ تا ۲۵ موکب خدمت‌رسانی به مردم خواهیم بود.

وی افزود: در این مسیر، علاوه بر پذیرایی و اطعام که شامل توزیع شیرینی و شربت است، تمرکز ویژه‌ای بر فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی صورت گرفته است

زنگنه در تشریح فعالیت‌های این موکب‌ها بیان کرد: خدمات متنوعی در حوزه‌های مشاوره خانواده، برنامه‌های ویژه نوجوانان و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب به مردم ارائه خواهد شد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی تایباد افزود: با همکاری نهادهایی نظیر جمعیت هلال‌احمر و شبکه بهداشت، تیم‌های پزشکی و پرستاری نیز در این موکب‌ها مستقر خواهند شد تا ضمن ارائه مشاوره‌های سلامت، به مراجعین خدمات لازم را ارائه دهند.

وی تصریح کرد: نکته قابل‌توجه در برگزاری این جشن، مشارکت خودجوش کسبه و اصناف شهرستان است که با برپایی موکب در مقابل مغازه‌های خود، در پذیرایی و تکریم شهروندان مشارکت فعال دارند.

زنگنه با تأکید بر اینکه جشن‌های غدیر در این شهرستان متعلق به آحاد مردم است، از حضور گسترده و برادرانه پیروان مذاهب شیعه و سنی در این برنامه‌ها استقبال کرد و افزود: فضای این جشن‌ها به گونه‌ای طراحی شده که همه شهروندان بتوانند در کنار یکدیگر از برنامه‌های فرهنگی و مذهبی بهره‌مند شوند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی تایباد در خصوص وضعیت برنامه‌ها در مناطق روستایی، گفت: تمامی روستاهای شیعه‌نشین دارای مبلغان و روحانیون مستقر هستند و با مدیریت آن‌ها، جشن‌های محلی در مساجد روستاها برگزار خواهد شد.

وی گفت: طبق برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، اهالی روستاها پس از برگزاری جشن‌های محلی خود در شب عید، برای شرکت در مراسم متمرکز شهری که در میدان وحدت برگزار می‌شود، به شهر تایباد ملحق خواهند شد تا در کنار سایر شهروندان، در جشن شام عید غدیر مشارکت داشته باشند.

دیدار گروهی سادات توسط امام‌جماعت هر محل در قوچان

حجت‌الاسلام نورعلی قربانی، رئیس اداره تبلیغات اسلامی قوچان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برپایی جشن «کیلومتری»، برگزاری مسابقات فرهنگی و احیای سنت حسنه دیدار با سادات از اهم اقدامات مهمانی غدیر در این شهرستان است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی قوچان با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی شده برای بزرگداشت عید غدیر بیان کرد: مهم‌ترین رویداد فرهنگی شهرستان، برگزاری «جشن کیلومتری» در شب عید غدیر است که با حضور هیئت‌های مذهبی و مردم در خیابان امام خمینی (ره) (بازار عشق‌آباد قدیم) برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه این مراسم به صورت متمرکز و با رویکرد حماسی، متناسب با ایام ارتحال حضرت امام (ره) و قیام ۱۵ خرداد برگزار می‌شود، افزود: در این مسیر حدود ۲۰ تا ۳۰ موکب برپا خواهد شد که علاوه بر پذیرایی از شهروندان با غذاهای محلی (از جمله حلیم، قیمه و آش محلی)، به اجرای برنامه‌های فرهنگی با محوریت خانواده، جهاد تبیین و فرزندآوری می‌پردازند.

قربانی همچنین از برگزاری مسابقه کتابخوانی خبر داد و گفت: در همین راستا ۷۰۰ جلد کتاب با عنوان «قفل آخر» میان نوجوانان ۱۰ تا ۱۸ سال توزیع شده است که پس از برگزاری مسابقه، به برگزیدگان به قید قرعه جوایز ارزنده‌ای اهدا خواهد شد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی قوچان با اشاره به اهمیت زنده نگه‌داشتن سنت‌های دینی در عید غدیر، برپایی دیدارهای گروهی با سادات را یکی از برنامه‌های مهم این ایام دانست و خاطرنشان کرد: این سنت حسنه که از قدیم در شهرستان مرسوم بوده، امسال با برنامه‌ریزی اداره تبلیغات اسلامی، به صورت گروهی با حضور ائمه جماعات مساجد و نمازگزاران، با حضور در منازل سادات منطقه انجام خواهد شد.

وی گفت: لازم به ذکر است علاوه بر تجمع اصلی در شب عید، در تمامی مساجد و محلات نیز برنامه‌های متنوعی برای گرامیداشت این عید سعید پیش‌بینی شده است.