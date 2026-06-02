به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آبفای تهران، بهنام بخشی سخنگوی شرکت آب و فاضلاب استان تهران با تاکید بر نقش کلیدی مادران در مدیریت مصرف آب خانگی، گفت: مادران، فرماندهان و کلیدداران نجات تهران از کمآبی هستند و به عنوان مدیران اصلی خانه، میتوانند با اصلاح برخی رفتارهای ساده، نقش موثری در گذر پایتخت از شرایط کمآبی ایفا کنند.
بخشی با حضور در در یک برنامه تلویزیونی، ضمن اشاره به ارزش بالای آب شرب، اظهار داشت: برای تامین هر قطره آب شرب، مسیر طولانی و پرهزینهای طی میشود بهگونهای که آب پس از ذخیره در سدها، انتقال از فواصل طولانی و سه ساعت فرآیند تصفیه در تاسیسات تخصصی و عبور از بیش از ۲۲ هزار کیلومتر شبکه آبرسانی، در اختیار شهروندان قرار میگیرد و شایسته است که به درستی مصرف شود.
وی با تاکید بر اهمیت مشارکت عمومی در مدیریت منابع آبی، خاطرنشان کرد: امروز خوشمصرف بودن نشانه با کلاس بودن و مسئولیتپذیری اجتماعی است و افراد فرهیخته نسبت به هدررفت آب در اماکن و معابر عمومی حساس شدهاند.
وی با بیان اینکه در جهاد صرفهجویی، با اقدامهای کوچک میتوان اتفاقهای بزرگی را رقم زد، خاطرنشان کرد: شهروندان میتوانند با رعایت چند نکته ساده، هم به اقتصاد خانواده کمک کنند و هم در حفظ منابع آبی برای نسلهای آینده سهیم باشند.
وی با اشاره به هدررفتهای پنهان آب در منازل، افزود: بسیاری از شهروندان نسبت به چکه کردن شیرآلات بیتفاوت هستند، در حالی که یک شیر آب با نشتی جزئی و چکیدن حدود ۶۰ قطره در دقیقه، ماهانه معادل یکهزار و ۲۰۰ بطری نیملیتری آب را هدر میدهد.
بهگفته وی، میزان هدررفت آب از ۱۰۰ شیر معیوب میتواند ۱۲۰ هزار نفر یعنی به میزان گنجایش کامل تماشاگران ورزشگاه بزرگی نظیر آزادی را از آب شرب محروم سازد.
مدیر روابط عمومی شرکت آبفای استان تهران با بیان اینکه مدیریت مصرف باید به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود، گفت: در سالهای گذشته بیشتر از واژه «صرفهجویی» استفاده میکردیم اما امروز باید از «مصرف هوشمندانه و منصفانه» سخن گفت چراکه شرایط اقلیمی تغییر کرده و همه باید سبک زندگی خود را متناسب با واقعیتهای جدید اصلاح کنیم.
بخشی با اشاره به سرانه مصرف آب در تهران، اظهار داشت: سرانه مصرف روزانه آب در پایتخت حدود ۱۹۵ لیتر به ازای هر نفر است، در حالی که الگوی استاندارد مصرف حدود ۱۳۰ لیتر تعیین شده است و این فاصله ۶۵ لیتری، نشان میدهد که هنوز ظرفیت قابل توجهی برای کاهش مصرف و مدیریت بهتر منابع آبی وجود دارد.
وی کاهش مدت زمان استحمام را یکی از راهکارهای ساده و موثر در مدیریت مصرف آب دانست و گفت: تنها با پنج دقیقه کاهش زمان استحمام، بین ۷۰ تا ۱۰۰ لیتر آب صرفهجویی میشود و وقتی این عدد در تعداد اعضای خانواده و جمعیت شهر ضرب شود، حجم بسیار بزرگی از منابع آبی حفظ خواهد شد
سخنگوی آبفای استان تهران همچنین از شهروندان درخواست کرد: آب سردی را که پیش از گرم شدن آب دوش یا شیر آب هدر میرود، جمعآوری و برای مصارف دیگر مانند آبیاری گلدانها یا شستوشوهای جزئی استفاده کنند.
وی در ادامه نسبت به هدررفت آب از طریق فلاشتانکها و تجهیزات بهداشتی هشدار داد و افزود: فرسودگی واشرهای آببندی فلاشتانکهای خانگی به عنوان سارقان پنهان و بیصدای آب، ضمن هدر دادن روزانه ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ لیتر آب، موجب میلیونی شدن قبضهای آب میشود که لازم است شهروندان به طور دورهای این تجهیزات را بررسی و در صورت نیاز تعمیر کنند.
مدیر روابط عمومی آبفای استان تهران سپس به مصرف آب در کولرهای آبی اشاره کرد و گفت: کولرهای آبی به طور متوسط روزانه ۲۰۰ تا ۲۵۰ لیتر آب مصرف میکنند که در صورت وجود نشتی، میزان مصرف بسیار بیشتر خواهد شد؛ بنابراین انجام سرویسهای دورهای و رفع نشتیهای احتمالی میتواند نقش مهمی در کاهش مصرف آب داشته باشد.
بخشی در ادامه با اشاره به نقش تجهیزات کاهنده مصرف به عنوان یکی از روشهای موثر مدیریت مصرف آب، افزود: استفاده از کاهندههای مصرف، بین ۲۰ تا ۳۰ درصد در مصرف آب و امکان کاهش ۴۰ تا ۵۰ درصدی هزینه قبض آب را با تبدیل مشترک پرمصرف به مشترک خوشمصرف فراهم میکند.
وی با بیان اینکه آبفای استان تهران امکان نصب این تجهیزات را برای مشترکان فراهم کرده است، گفت: شهروندان میتوانند با تماس با مرکز ارتباطات مردمی ۱۲۲، درخواست نصب ادوات کاهنده را ثبت کنند. این تجهیزات توسط کارشناسان نصب و هزینه آن نیز به صورت اقساطی در قبوض آب لحاظ میشود.
بخشی در پایان از شهروندان درخواست کرد: در صورت مشاهده شستوشوی خودرو یا معابر با آب شرب، موضوع را از طریق سامانه ۱۲۲ به شرکت آب و فاضلاب اطلاع دهند تا اقدامهای لازم انجام شود.
