ایجاد ۶ هزار فرصت شغلی برای مددجویان کمیته امداد در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی ظهر امروز سه‌شنبه در دیدار با معاون کمیته امداد کشور با بیان اینکه توجه به معیشت مردم در اولویت برنامه‌های استان قرار دارد، اظهار داشت: برای بهبود معیشت مردم نیاز به ایجاد شغل و خلق ثروت است و بر همین اساس فرصت‌ها و ظرفیت‌های استان در این زمینه در سند توسعه استان، دیده شده است.

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته ایجاد ۲۰ هزار فرصت شغلی در برنامه توسعه و سند اشتغال استان، پیش‌بینی شده بود، افزود: در این راستا بنا بر آمار رسمی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و طبق کد ملی افراد ۲۳ هزار فرصت شغلی در استان ایجاد گردید.

استاندار لرستان، ادامه داد: در این زمینه سهم کمیته امداد از اشتغال برنامه توسعه استان پنج هزار فرصت شغلی بود که در نهایت با تلاش مجموعه امداد و سایر نهادهای مرتبط شش هزار فرصت شغلی در این زمینه ثبت شده است.

شاهرخی، گفت: باتوجه‌به نرخ بیکاری استان در کنار ظرفیت‌ها و مزیت‌های ویژه استان و برنامه‌های کمیته امداد، تلاش بر این است که در حوزه امداد به‌جای اینکه به آمار افراد تحت پوشش افزوده شود، به سمت خودکفایی حرکت شود.

وی بیان داشت: کمیته امداد هم در این زمینه با حرکت در مسیر استفاده از ظرفیت‌های استان و مسیر والای کمیته امداد، در مسیر رفع بیکاری و ایجاد اشتغال حرکت کرده است.