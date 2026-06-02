حمایت از «ساخت بار اول» اقلام راهبردی در صنعت حمل و نقل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، در نشست مشترک دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانشبنیان هوافضا، حملونقل و شهرسازی معاونت علمی با معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راهآهن جمهوری اسلامی ایران که با هدف بررسی روند همکاریهای فیمابین و ترسیم نقشه راه آینده برگزار شد، طرفین بر گسترش تعاملات فناورانه و تقویت زیستبوم نوآوری در شبکه ریلی کشور به توافق رسیدند.
بر اساس گزارش ارائهشده در این دیدار، طی ۱۰ماه گذشته، با برگزاری شش نشست تخصصی، گامهای عملیاتی مهمی برداشته شده است که از جمله آنها میتوان به بازدید از نمایشگاه خودکفایی، پیگیری توافقنامه حمایت از تولید موتور دیزل و برنامهریزی نهایی برای تأسیس مرکز نوآوری ریلی اشاره کرد.
یکی از مهمترین دستاوردهای این نشست، تمرکز بر حمایت از «ساخت بار اول» اقلام راهبردی بود؛ سیاستی که با هدف قطع وابستگی به منابع خارجی و ارتقای سهم تولیدکنندگان داخلی در زنجیره تأمین صنعت ریلی دنبال میشود.
ذاکری همچنین در این دیدار با تأکید بر اینکه توسعه فناوری باید به موتور محرک فعالیتهای راهآهن تبدیل شود، بهرهگیری از ظرفیتهای داخلی را راهبرد اصلی این شرکت دانست و آمادگی راهآهن را برای حمایت مادی و معنوی از طرحهای مشترک فناورانه اعلام کرد.
در سوی دیگر، شکری با اشاره به تجربیات همکاریهای گذشته میان معاونت علمی و شرکت راهآهن، بر اهمیت ایجاد بازار برای محصولات دانشبنیان، تجاریسازی فناوریها و تضمین خرید خدمات تأکید کرد.
در این نشست که معاون ناوگان راهآهن، مدیرکل دفتر برنامهریزی راهبردی و توسعه فناوری راهآهن و معاون مرکز مدیریت طرحهای کلان و پیشران معاونت علمی نیز حضور داشتند، بر ضرورت ایجاد صندوق پژوهش و فناوری حملونقل پیشرفته بهعنوان یکی از زیرساختهای حمایت از شرکتهای دانشبنیان و طرحهای نوآورانه حوزه حملونقل ریلی تأکید شد.
حاضران در این دیدار توسعه همکاری میان صنعت ریلی و زیستبوم فناوری کشور را زمینهساز ارتقای توان داخلی، تسریع روند خودکفایی و افزایش بهرهوری در شبکه حملونقل ریلی کشور عنوان کردند.
نظر شما