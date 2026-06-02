به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید داود میرعالی اظهار کرد: مرزبانان پایگاه دریابانی میناب در پی دریافت خبری مبنی بر فعالیت قاچاقچیان سوخت با استفاده از محفظه‌های پلاستیکی موسوم به «مشک ماری»، بررسی موضوع را در دستور کار قرار داده و به محل اعزام شدند.

وی افزود: قاچاقچیان با مشاهده مرزبانان غافلگیر شده و با بریدن طناب متصل‌کننده مشک به شناور از محل متواری شدند.

فرمانده پایگاه دریابانی میناب تصریح کرد: مأموران در این عملیات موفق شدند یک عدد محفظه پلاستیکی حاوی ۲۰ هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل را کشف و ضبط کنند.

سرهنگ میرعالی با بیان اینکه تلاش برای شناسایی و دستگیری عوامل این پرونده ادامه دارد، خاطرنشان کرد: کارشناسان ارزش محموله کشف‌شده را بالغ بر ۳ میلیارد و ۱۵۰ میلیون ریال برآورد کرده‌اند.

وی تأکید کرد: مرزبانان با هرگونه فعالیت غیرقانونی در حوزه قاچاق سوخت برخورد قاطع و قانونی خواهند داشت.