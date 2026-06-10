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۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۴۸

توقیف دو فروند شناور سطحه‌ای معروف به خرلنگ حامل بار قاچاق در میناب

توقیف دو فروند شناور سطحه‌ای معروف به خرلنگ حامل بار قاچاق در میناب

میناب- فرمانده دریابانی میناب، از توقیف دو فروند شناور سطحه‌ای معروف به خرلنگ حامل بار قاچاق در آب های میناب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید داود میرعالی اظهار داشت: در پی کسب خبری مبنی بر قاچاق انبوه کالا در آبهای میناب، شناسایی محل و بررسی موضوع در دستور کار مرزبانان پایگاه دریابانی میناب قرار گرفت.

وی افزود: پس از شناسایی محل، مرزبانان به محل مورد نظر اعزام و پس از توقیف دو فروند شناور سطحه ای خرلنگ در بازرسی از آنها یک دستگاه لودر و یک دستگاه گریدر غیرمجاز کشف کردند.

فرمانده دریابانی میناب با اشاره به اینکه برابر نظر کارشناسان مربوطه ارزش ریالی کالاهای کشف شده را ۸۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است، خاطر نشان کرد: دستگیری متهمان متواری شده در دستور کار اطلاعاتی این پایگاه می باشد.

کد مطلب 6856292

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