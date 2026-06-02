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۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۲۸

نماینده سقز و بانه: مشکلات کارگران و تولیدکنندگان باید ریشه‌ای حل شود

نماینده سقز و بانه: مشکلات کارگران و تولیدکنندگان باید ریشه‌ای حل شود

سقز - نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم حل ریشه‌ای مشکلات حوزه کار و تولید گفت: حمایت از کارگران، تولیدکنندگان و تعاونگران نیازمند تصمیمات عملی و نتیجه‌محور است.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن بیگلری بعدازظهر سه شنبه در نشست مشترک با مدیران حوزه کار و تأمین اجتماعی و نمایندگان جامعه کار، تولید و تعاونگران کردستان با اشاره به مشکلات بیمه‌ای کارگران ساختمانی، اظهار کرد: تأمین امنیت شغلی و بیمه‌ای کارگران یک ضرورت است و باید با افزایش سهمیه‌های بیمه‌ای، بخشی از دغدغه‌های این قشر برطرف شود.

وی همچنین بر تسریع در پرداخت بیمه بیکاری کارگران آسیب‌دیده از شرایط جنگی، افزایش تسهیلات قرض‌الحسنه بازنشستگان و حمایت از بخش خصوصی تأکید کرد.

نماینده مردم سقز و بانه در مجلس، اجرای طرح تعاونی مسکن کارگران به صورت پایلوت در این دو شهرستان را راهکاری برای کاهش فشار ناشی از افزایش اجاره‌بها دانست و خواستار همکاری دستگاه‌های اجرایی در تأمین زمین و تسهیل روند خانه‌دار شدن کارگران شد.

در این نشست، نمایندگان جامعه کار و تولید نیز مطالباتی از جمله بازنگری در حق بیمه و دستمزدها، رفع مشکلات مالیاتی واحدهای تولیدی، حمایت از فعالان حمل‌ونقل، توسعه زیرساخت‌های کارگری و صنایع‌دستی و تعیین تکلیف برخی پروژه‌های نیمه‌تمام را مطرح کردند.

بیگلری در جریان این جلسه، بخشی از مطالبات مطرح‌شده را از طریق تماس مستقیم با مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی پیگیری کرد که منجر به صدور دستورات لازم برای رسیدگی به برخی پرونده‌های فوری شد.

کد مطلب 6848286

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