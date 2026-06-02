فرماندار دشتی: ۷ نیروگاه خورشیدی وارد مدار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی عصر سه شنبه در نشست مدیریت مصرف انرژی شهرستان دشتی اظهار کرد: با هدف پایداری شبکه و پیشگیری از خاموشی‌ها، بازرسی‌های شبانه و سرزده از ادارات، مواکب و مجتمع‌های تجاری (پاساژها) با جدیت دنبال می‌شود و در همین راستا، روشنایی معابر نیز باید با ۵۰ درصد ظرفیت مورد استفاده قرار گیرد.

وی با بیان اینکه مدیران دستگاه‌های اجرایی باید به عنوان «سفیران انرژی» در امر صرفه‌جویی پیشگام باشند، افزود: اقدام مدیران در رعایت الگوی مصرف، بهترین الگو برای همراهی مردم در این طرح ملی است.

فرماندار دشتی با اشاره به مناسبت‌های پیش‌رو خاطرنشان کرد: با توجه به نزدیکی ماه‌های محرم و صفر و همچنین بازگشت حجاج بیت‌الله الحرام، ضرورت دارد تمامی مجموعه‌ها همکاری و تعامل لازم را با مدیریت برق شهرستان جهت جلوگیری از فشار به شبکه داشته باشند.

مقاتلی به توسعه زیرساخت‌های انرژی پاک در شهرستان اشاره کرد و گفت: از مجموع ۱۳ نیروگاه خورشیدی احداث شده در سطح شهرستان، تاکنون هفت نیروگاه وارد مدار شده است و ۴ نیروگاه دیگر نیز حداکثر تا یک ماه آینده به بهره‌برداری کامل می‌رسد.

وی همچنین از تشکیل «گروه اطلاع‌رسانی مدیریت مصرف انرژی» در سطح شهرستان خبر داد و تصریح کرد: صرفه‌جویی در مصرف انرژی، زیربنای ساماندهی بسیاری از حوزه‌های دیگر است. در همین راستا، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مکلفند هرچه سریع‌تر شبکه آبیاری فضای سبز را از آب شرب جدا کنند، چراکه استفاده از آب آشامیدنی برای آبیاری فضای سبز ممنوع است.

فرماندار دشتی به تکالیف تعیین شده برای دستگاه‌های دولتی اشاره کرد و گفت: ادارات موظف هستند در زمان فعالیت اداری ۳۰ درصد و در زمان تعطیلی، ۷۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش مصرف انرژی داشته باشند.