۱۱ خرداد ۱۴۰۵، ۷:۵۴

فرماندار دشتی: ادارات در مدیریت صحیح مصرف انرژی همکاری کنند

بوشهر- فرماندار دشتی  با تأکید بر ضرورت مدیریت صحیح مصرف انرژی گفت: در شرایط سخت کنونی، همه دستگاه‌ها و مردم باید برای عبور از این وضعیت، همراه و کمک‌کار مجموعه برق باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح دوشنبه در بازدید از برخی ادارات شهرستان در راستای مدیریت صحیح مصرف انرژی، بر ضرورت صرفه‌جویی در مصرف برق تأکید کرد.

وی گفت: در این شرایط سخت کشور، همه باید کمک‌کار مجموعه برق باشیم تا بتوان با مدیریت مناسب مصرف، از مشکلات و فشارهای موجود کاست.

فرماندار دشتی افزود: در این راستا، ادارات باید پیشگام باشند و با رعایت الگوی صحیح مصرف، نمونه و الگوی مناسبی برای مردم باشند.

مقاتلی ادامه داد: انتظار داریم مردم نیز همچون گذشته همراهی و همکاری لازم را داشته باشند تا با کمک یکدیگر از این شرایط عبور کنیم.

وی بر تداوم بازدیدهای سرزده از ادارات و صنوف تا زمان بهبود شرایط تأکید کرد و گفت: ادارات پرمصرف شناسایی، معرفی و اطلاع‌رسانی خواهند شد.

