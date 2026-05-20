به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی عصر چهارشنبه در نشست کارگروه مصرف بهینه انرژی شهرستان دشتی با تاکید بر ضرورت مدیریت مصرف بهینه انرژی و اشاره به شرایط موجود در استان و کشور اظهار کرد: امروز صرفه‌جویی در مصرف انرژی یک الزام است و همه باید در این زمینه همکاری لازم را داشته باشند.



وی افزود: با توجه به شرایط کشور، لازم است همه دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف دست به دست هم دهند و مجموعه صنعت برق را یاری کنند تا بتوانیم از فصل گرما با کمترین مشکل عبور کنیم.



فرماندار دشتی بر ضرورت مراقبت و نظارت بیشتر مدیران در زمینه صرفه‌جویی انرژی در دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: این موضوع یک تکلیف است و هر اداره باید یک نفر را به‌طور مشخص مسئول پیگیری این موضوع معرفی کند و حتی یک ابلاغ و حکم داخلی نیز برای وی صادر کند.



مقاتلی ادامه داد: لازم است برای همراهی همگانی، به ادارات، بانک‌ها، کشاورزان و صنوف در زمینه کاهش مصرف انرژی، آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی لازم صورت پذیرد تا کسب این همراهی با آگاهی لازم ممکن شود.



وی با تأکید بر لزوم نصب پنل‌های انرژی خورشیدی در ادارات افزود: مدیران دستگاه‌های اجرایی به طرح ملی سبا پیوسته‌اند و باید به‌عنوان سفیران این طرح، در اجرای هرچه بهتر آن اهتمام داشته باشند.

نماینده عالی دولت در شهرستان دشتی همچنین عنوان کرد: از ابتدای خرداد با هدف نظارت مستمر بر مصرف انرژی و مدیریت صحیح، جلسات ویژه ای بصورت هفتگی در شهرستان برگزار خواهد شد.