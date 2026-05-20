۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۲۴

فرماندار دشتی: صرفه‌جویی و بهینه سازی مصرف انرژی یک الزام همگانی است

بوشهر- فرماندار دشتی گفت: صرفه‌جویی و بهینه سازی مصرف انرژی یک الزام همگانی است و همه باید در این زمینه همکاری لازم را داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی عصر چهارشنبه در نشست کارگروه مصرف بهینه انرژی شهرستان دشتی با تاکید بر ضرورت مدیریت مصرف بهینه انرژی و اشاره به شرایط موجود در استان و کشور اظهار کرد: امروز صرفه‌جویی در مصرف انرژی یک الزام است و همه باید در این زمینه همکاری لازم را داشته باشند.

وی افزود: با توجه به شرایط کشور، لازم است همه دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف دست به دست هم دهند و مجموعه صنعت برق را یاری کنند تا بتوانیم از فصل گرما با کمترین مشکل عبور کنیم.

فرماندار دشتی بر ضرورت مراقبت و نظارت بیشتر مدیران در زمینه صرفه‌جویی انرژی در دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: این موضوع یک تکلیف است و هر اداره باید یک نفر را به‌طور مشخص مسئول پیگیری این موضوع معرفی کند و حتی یک ابلاغ و حکم داخلی نیز برای وی صادر کند.

مقاتلی ادامه داد: لازم است برای همراهی همگانی، به ادارات، بانک‌ها، کشاورزان و صنوف در زمینه کاهش مصرف انرژی، آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی لازم صورت پذیرد تا کسب این همراهی با آگاهی لازم ممکن شود.

وی با تأکید بر لزوم نصب پنل‌های انرژی خورشیدی در ادارات افزود: مدیران دستگاه‌های اجرایی به طرح ملی سبا پیوسته‌اند و باید به‌عنوان سفیران این طرح، در اجرای هرچه بهتر آن اهتمام داشته باشند.

نماینده عالی دولت در شهرستان دشتی همچنین عنوان کرد: از ابتدای خرداد با هدف نظارت مستمر بر مصرف انرژی و مدیریت صحیح، جلسات ویژه ای بصورت هفتگی در شهرستان برگزار خواهد شد.

