رشد ۵۰ درصدی صدور پروانه استاندارد در یزد

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا شاه‌خواجه، در جمع کارشناسان حوزه نظارت بر اجرای استاندارد استان اظهار کرد: در سال گذشته تعداد پروانه‌های کاربرد علامت استاندارد اجباری صادرشده از سوی اداره‌کل، ۲۱۳ مورد بوده است که نسبت به ۱۴۲ مورد سال ۱۴۰۳، رشد و افزایش قابل‌ملاحظه ۵۰ درصدی را تجربه کرده‌ایم.

وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۴، اداره‌کل استاندارد استان یزد توانست با تسریع در فرآیندهای اداری و کاهش زمان بررسی پرونده‌ها، رضایت مراجعان و ارباب‌رجوع را بهبود بخشد؛ به‌گونه‌ای که تعداد صدور پروانه استاندارد تشویقی نیز نسبت به سال ۱۴۰۳، ۱۵ درصد رشد داشته است.

وی گفت: در سال ۱۴۰۴، با وجود شرایط خاص کشور و وضعیت جنگ تحمیلی دوم و سوم، بیش از ۴۵ جلسه کمیته علائم در خصوص بررسی پرونده‌های صدور، تعلیق، رفع تعلیق و ابطال پروانه‌های استاندارد برگزار شده است و به نتایج مورد انتظار دست یافته‌ایم.

وی همچنین به اجرای طرح «امین» به‌عنوان یکی از برنامه‌های محوری نظارت بر بازار اشاره کرد و گفت: در قالب طرح امین، نمونه‌برداری از محصولات مشمول مقررات استاندارد اجباری یا دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی در سطح عرضه، و نیز بازرسی از مراکز توزیع و فروش، با هدف صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از عرضه کالاهای غیراستاندارد تشدید شده است.

شاه‌خواجه در توضیح بیشتر طرح امین گفت: این طرح با رویکرد نظارت پیشگیرانه و مستمر اجرا می‌شود و هدف آن ارتقای سطح اطمینان عمومی از طریق نظارت بر کیفیت کالاهای مشمول استاندارد اجباری عرضه‌شده در بازار، شناسایی فرآورده‌های دارای نشان استاندارد جعلی و همچنین ایجاد فضای رقابت سالم برای تولیدکنندگان است.