  1. استانها
  2. یزد
۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۱۹

رشد ۵۰ درصدی صدور پروانه استاندارد در یزد

رشد ۵۰ درصدی صدور پروانه استاندارد در یزد

یزد - رئیس اداره نظارت بر اجرای استاندارد استان یزد گفت: رشد ۵۰ درصدی صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری، عملکرد اداره‌کل استاندارد استان یزد را به‌طور چشمگیری در سال ۱۴۰۴ افزایش داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا شاه‌خواجه، در جمع کارشناسان حوزه نظارت بر اجرای استاندارد استان اظهار کرد: در سال گذشته تعداد پروانه‌های کاربرد علامت استاندارد اجباری صادرشده از سوی اداره‌کل، ۲۱۳ مورد بوده است که نسبت به ۱۴۲ مورد سال ۱۴۰۳، رشد و افزایش قابل‌ملاحظه ۵۰ درصدی را تجربه کرده‌ایم.

وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۴، اداره‌کل استاندارد استان یزد توانست با تسریع در فرآیندهای اداری و کاهش زمان بررسی پرونده‌ها، رضایت مراجعان و ارباب‌رجوع را بهبود بخشد؛ به‌گونه‌ای که تعداد صدور پروانه استاندارد تشویقی نیز نسبت به سال ۱۴۰۳، ۱۵ درصد رشد داشته است.

وی گفت: در سال ۱۴۰۴، با وجود شرایط خاص کشور و وضعیت جنگ تحمیلی دوم و سوم، بیش از ۴۵ جلسه کمیته علائم در خصوص بررسی پرونده‌های صدور، تعلیق، رفع تعلیق و ابطال پروانه‌های استاندارد برگزار شده است و به نتایج مورد انتظار دست یافته‌ایم.

وی همچنین به اجرای طرح «امین» به‌عنوان یکی از برنامه‌های محوری نظارت بر بازار اشاره کرد و گفت: در قالب طرح امین، نمونه‌برداری از محصولات مشمول مقررات استاندارد اجباری یا دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی در سطح عرضه، و نیز بازرسی از مراکز توزیع و فروش، با هدف صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از عرضه کالاهای غیراستاندارد تشدید شده است.

شاه‌خواجه در توضیح بیشتر طرح امین گفت: این طرح با رویکرد نظارت پیشگیرانه و مستمر اجرا می‌شود و هدف آن ارتقای سطح اطمینان عمومی از طریق نظارت بر کیفیت کالاهای مشمول استاندارد اجباری عرضه‌شده در بازار، شناسایی فرآورده‌های دارای نشان استاندارد جعلی و همچنین ایجاد فضای رقابت سالم برای تولیدکنندگان است.

کد مطلب 6848311

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها