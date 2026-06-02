  1. استانها
  2. بوشهر
۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۴۲

اخلاقی:ظرفیت دستگاه‌های اجرایی در توانمندسازی نیازمندان استفاده شود

اخلاقی:ظرفیت دستگاه‌های اجرایی در توانمندسازی نیازمندان استفاده شود

 بوشهر-معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار کنگان بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت تمامی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حمایتی برای توانمندسازی اقشار نیازمند و ایجاد فرصت‌های پایدار اشتغال تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اخلاقی عصر سه شنبه در دیدار با مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان بوشهر با تأکید بر گسترش تلاش‌ها و فعالیت‌های کمیته امداد امام خمینی(ره) در حوزه اشتغال‌زایی و خودکفایی مددجویان، اظهار کرد: برنامه اقدام شبکه مدیریت محله‌محور از جمله برنامه‌های مهم و ارزشمند دولت در راستای جلب مشارکت مردم در فرآیندهای تصمیم‌گیری و حل مسائل و مشکلات محلات شهری و روستایی است و می‌تواند نقش مؤثری در توسعه اجتماعی و کاهش آسیب‌های موجود ایفا کند.

معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری کنگان همچنین بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت تمامی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حمایتی برای توانمندسازی اقشار نیازمند و ایجاد فرصت‌های پایدار اشتغال تأکید کرد.

کد مطلب 6848347

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها