به گزارش خبرنگار مهر، علی اخلاقی عصر سه شنبه در دیدار با مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان بوشهر با تأکید بر گسترش تلاشها و فعالیتهای کمیته امداد امام خمینی(ره) در حوزه اشتغالزایی و خودکفایی مددجویان، اظهار کرد: برنامه اقدام شبکه مدیریت محلهمحور از جمله برنامههای مهم و ارزشمند دولت در راستای جلب مشارکت مردم در فرآیندهای تصمیمگیری و حل مسائل و مشکلات محلات شهری و روستایی است و میتواند نقش مؤثری در توسعه اجتماعی و کاهش آسیبهای موجود ایفا کند.
معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری کنگان همچنین بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیت تمامی دستگاههای اجرایی و نهادهای حمایتی برای توانمندسازی اقشار نیازمند و ایجاد فرصتهای پایدار اشتغال تأکید کرد.
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