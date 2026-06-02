به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی عصر سه شنبه در جریان سفر به شهرستان شازند در جمع خبرنگاران با اشاره به پیگیریهای مستمر برای رفع موانع تولید و تکمیل زیرساختهای عمرانی استان مرکزی اظهار کرد: با بهرهبرداری از پروژههای کلیدی همچون کنارگذر اراک و تقاطعهای حادثهخیز، شاهد ارتقای چشمگیر ایمنی راهها و تسهیل در عبور و مرور شهروندان خواهیم بود.
وی با بیان اینکه رفع موانع تولید، ارتقا و تکمیل پروژههای نیمه تمام در اولویت اقدامات حلقه مدیریتی استان مرکزی قرار دارد، گفت: در نشستی با حضور مدیران کل دستگاههای اجرایی و بانکها، مشکلات تعدادی از واحدهای تولیدی و صنعتی بهویژه واحدهای آسیبدیده در «جنگ رمضان» مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات راهگشایی برای رفع موانع آنها اتخاذ شد.
استاندار مرکزی با اشاره به آخرین وضعیت تالار مرکزی شهر اراک، این پروژه را یکی از طرحهای فاخر فرهنگی کشور با زیربنای ۱۵ هزار مترمربع خواند و افزود: این مجموعه فرهنگی با هدف توسعه زیرساختهای هنری استان در دستور کار است و امیدواریم در آینده نزدیک با حضور مقامات ملی، بهویژه رئیسجمهور به بهرهبرداری برسد.
آمادگی برای بهرهبرداری از کنارگذر اراک
زندیهوکیلی با اشاره به پیشرفت فیزیکی بالای ۹۵ درصدی قطعه ۵۲ کیلومتری کنارگذر اراک، عنوان کرد: این مسیر که از تقاطع شازند، پتروشیمی و پالایشگاه تا ملکآباد امتداد دارد، در آستانه افتتاح است، با بهرهبرداری از این محور، ضمن کاهش چشمگیر بار ترافیکی، گام مؤثری در جهت افزایش ایمنی حملونقل برداشته خواهد شد.
وی تصریح کرد: بهرهبرداری از این پروژه معطل افتتاح رسمی نخواهد ماند و در صورت فراهم نبودن شرایط حضور مسئولان ملی، برای تسهیل تردد مردم بازگشایی میشود.
سرعتبخشی به رفع نقاط حادثهخیز
استاندار مرکزی در بخش دیگری از اظهارات خود به وضعیت تقاطع غیرهمسطح شهرستان خنداب اشاره کرد و گفت: با تغییر دستگاه اجرایی و پیمانکار، روند اجرای این پروژه سرعت گرفته است، این تقاطع که از نقاط حادثهخیز ملی محسوب میشود، با هدف کاهش سوانح جادهای برای شهرستانهای خنداب، شازند و کمیجان احداث میشود و تلاش داریم تا پایان تابستان و همزمان با هفته دولت به بهرهبرداری برسد.
زندیهوکیلی با تأکید بر اهمیت ایمنسازی جادهها در کاهش فوتیهای تصادفات، بیان کرد: با همت یک خیر نیکاندیش حوزه سلامت، عملیات ساخت مرکز اورژانس در منطقه زالیان کلید خورده و تکمیل این پایگاه، زمان رسیدگی به سوانح را کاهش و کیفیت خدمات امدادی را به شکل محسوسی ارتقا میدهد.
وی با تقدیر از نقشآفرینی خیران در توسعه استان مرکزی گفت: در شرایطی که محدودیت منابع دولتی وجود دارد، خیران نیک اندیش با روحیه جهادی در حوزههای مدرسه سازی، سلامت، ورزش و فرهنگ، بازوان توانمند دولت هستند، این مشارکتهای مردمی موجب میشود پروژههای مورد نیاز مردم با سرعت بیشتری تکمیل و خدمات شایستهای به شهروندان ارائه شود.
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