۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۳:۱۹

استاندار سمنان خطاب به مدیران: «اقدام عملی»جای«حرفِ روی کاغذ»را بگیرد

سمنان- استاندار سمنان با انتقاد از رویه‌های موجود، تصمیمات جزیره‌ای را آفت اقتصاد استان دانست و گفت: تسهیل فعالیت اقتصادی باید به اولویت بی‌چون‌وچرای همه دستگاه‌ها تبدیل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند شامگاه سه شنبه در پنجمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان سمنان در محل اتاق بازرگانی سمنان خواستار اجرای کامل مصوبات این کارگروه شد و ادامه داد: با این اقدام تسریع در رفع موانع شتاب خواهد گرفت و زمینه تولید فراهم می شود.

وی حمایت از تولید را نیازمند اقدامات عملی دانست و توضیح داد: برای تحقق این مهم باید هماهنگی و هم افزایی بین همه دستگاه ها رخ دهد تا تثبیت اشتغال نیز رخ دهد.

استاندار سمنان دستگاه ها را به حضور میدانی با رویکرد واحد و مسئولانه دعوت کرد و اظهار داشت: معتقدیم تصمیمات جزیره ای کندی فرآیندها را در پی دارد.

کولیوند پیگیری مستمر برای رفع واقعی موانع تولید را ضروری عنوان کرد و افزود: تسهیل فعالیت های اقتصادی، بهبود معیشت مردم و کاهش مشکلات تولید باید اولویت جدی در همه دستگاه ها واقع شود.

وی ادامه داد: بانک ها، دستگاه های اجرایی، نهادهای خدمات رسان و فرمانداری ها باید در این شرایط اقتصادی در تصمیم گیری منسجم عمل کنند تا راه برای سرمایه گذاری و تثبیت اشتغال هموار تر شود.

