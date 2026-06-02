بهرام درویشی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر لزوم بهره‌گیری از ابزارهای قانونی جهت ارتقای شاخص‌های عمرانی استان اظهار کرد: تعیین تکلیف و مولدسازی اموال راکد و بلااستفاده دولتی، راهبردی اساسی در جهت صیانت از حقوق عمومی، افزایش بهره‌وری سرمایه‌ها و شتاب‌بخشی به فرآیند تکمیلی زیرساخت‌های کلان در حوزه آب و شبکه انتقال به شمار می‌رود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان کرمانشاه با تشریح برنامه این شرکت برای شناسایی املاک مازاد تصریح کرد: بر اساس ضوابط و اسناد بالادستی ابلاغ‌شده، کار پایش و ارزیابی دقیق اراضی و مستحدثات بدون استفاده در سراسر استان در دستور کار قرار گرفته است تا عواید حاصل از واگذاری این دارایی‌ها، مستقیماً به شریان مالی طرح‌های نیمه‌تمام و پروژه‌های اولویت‌دار حوزه آب تزریق شود.

وی با تفکیک اموال واجد شرایط از تاسیسات حیاتی به گفت: سیاست بنیادین ما، حفظ قطعی تجهیزات، ابنیه فنی و اراضی پیرامونی شبکه‌های آبرسانی و طرح‌های توسعه‌ای است؛ اما آن دسته از املاک که طی سالیان گذشته کاربری موثری برای این شرکت نداشته‌اند، واگذار می‌شوند تا از راکد ماندن سرمایه‌های ملی جلوگیری به عمل آید.

درویشی بر رعایت کامل ترتیبات قانونی و شفافیت مالی در این فرآیند تاکید کرد و افزود: تمامی مراحل مرتبط با تجاری‌سازی، ارزش‌گذاری و واگذاری این دست املاک، پس از طی مراحل دقیق کارشناسی و اخذ مجوزهای رسمی از مراجع ذی‌ربط انجام می‌شود و عواید آن صرفاً برای رفاه مردم و توسعه شبکه‌های پایدار آب استان هزینه خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: دارایی‌هایی که سال‌ها بدون بازدهی اقتصادی رها شده‌اند، باید به عنوان یک محرک مالی در مسیر عمران استان قرار گیرند؛ از این رو با تمام توان تلاش می‌کنیم با اجرای صحیح این طرح، گره‌های اعتباری پروژه‌های عمرانی آب را باز کرده و خدمات بهتری را به شهروندان ارائه‌ دهیم.