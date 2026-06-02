به گزارش خبرنگار مهر، روز سه شنبه در راستای پیگیری مطالبات مردمی و توسعه زیرساختهای شهری و اجتماعی، محمدحسین قلعهای فرماندار بناب به همراه حجتالاسلام محمدباقری بنابی نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی، در سفری به تهران با مقامات ارشد کشوری دیدار و گفتوگو کردند.
در نخستین دیدار، فرماندار بناب و نماینده مردم این شهرستان با محمد سرلک مدیرکل دفتر نظارت بر طرحهای توسعه و عمران شهری کشور ملاقات کردند. در این نشست، آخرین وضعیت پروژههای عمرانی، بافتهای فرسوده و برنامههای توسعه شهری شهرستان بناب مورد بررسی قرار گرفت و بر لزوم توجه ویژه وزارت راه و شهرسازی به اولویتهای عمرانی این شهرستان تأکید شد.
در ادامه این سفر، دیدارهایی نیز با معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان تأمین اجتماعی کشور برگزار شد. در نشست با مقامات فرهنگی، موضوعات مرتبط با حفظ و توسعه میراث فرهنگی، حمایت از نهادهای فرهنگی و هنری شهرستان و همچنین ارتقای شاخصهای فرهنگی بناب مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
همچنین در دیدار با رئیس سازمان تأمین اجتماعی، آخرین وضعیت پوشش بیمهای، چالشهای بازنشستگان و نیازهای بخشهای مختلف شهرستان در حوزه خدمات بیمهای بررسی شد. نماینده مردم بناب در این جلسات بر ضرورت تسریع در رفع موانع اداری و افزایش سهم شهرستان از اعتبارات فرهنگی و بیمهای تأکید کرد.
این دیدارها در ادامه تلاشهای مستمر فرمانداری و نماینده مجلس برای همافزایی با دستگاههای اجرایی مرکزی و بهمنظور بهبود وضعیت زیرساختی، فرهنگی و اجتماعی شهرستان بناب انجام شده است.
نظر شما