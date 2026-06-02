https://mehrnews.com/x3cdkr ۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۴۰ کد مطلب 6848407 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۴۰ پویش «یا علی مددی» در جوار آرامگاه عطار نیشابوری نیشابور- در این ویدئو بخشی از تصاویر مردم ولایی نیشابور در پویش «یاعلی مددی» را مشاهده می کنید. دریافت 24 MB کد مطلب 6848407 کپی شد مطالب مرتبط پویش «یا علی مددی» در حرم مطهر امام رضا(ع) دعوت رئیس تبلیغات اسلامی بردسکن از مردم برای جشن های غدیر دعوت رئیس تبلیغات اسلامی کلات از عموم مردم برای جشن بزرگ غدیر دعوت امام جمعه خلیل آباد از مردم برای مشارکت در جشن های بزرگ غدیر پویش «یا علی مددی» در کردستان پویش «یا علی مددی» در حافظیه و سعدیه شیراز دعوت حجت الاسلام سلطانی از مردم خراسان رضوی برای حضور در جشنهای غدیر دعوت رئیس اداره تبلیغات اسلامی تایباد از مردم برای حضور در جشن غدیر دعوت فرماندار نیشابور از مردم برای حضور در مهمانی عید غدیر خم پویش «یا علی مددی» در حرم مطهر شاهچراغ(ع) پویش یا علی مددی در گیلان جشن بزرگ عید غدیر در مشهد با رونمایی از دستاوردهای نوجوانان پویش «یا علی مددی» در سومین حرم اهل بیت(ع) برچسبها عید سعید غدیرخم نیشابور چشم به راه مهمونی غدیر
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