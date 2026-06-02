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۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۴۰

پویش «یا علی مددی» در جوار آرامگاه عطار نیشابوری

پویش «یا علی مددی» در جوار آرامگاه عطار نیشابوری

نیشابور- در این ویدئو بخشی از تصاویر مردم ولایی نیشابور در پویش «یاعلی مددی» را مشاهده می کنید.

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کد مطلب 6848407

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