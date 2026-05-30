به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الحدث، رافائل گروسی مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی با تأکید بر اینکه «آژانس برای کمک به حل مسئله اختلافی ایران ـ آمریکا آماده است»، گفت: یک بازه ۶۰ روزه میتواند مسیر توافق را هموار کند. ذخایر اورانیوم ایران از محورهای اختلاف تهران و واشینگتن است. آژانس برای کمک به حل این مسئله آماده است و یک بازه ۶۰ روزه میتواند مسیر توافق را هموار کند.
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی (IAEA)، روز شنبه گفت: دوره ۶۰ روزه امکان بررسی کامل همه جنبههای برنامه هستهای ایران را فراهم کرده و دستیابی به توافق نهایی را تسهیل میکند.
وی اعلام کرد: پیشرفت قابل توجهی در رسیدگی به مسائل باقیمانده در موضوع هستهای ایران حاصل شده است. آژانس به تلاشهای خود برای حمایت از روند مذاکرات ادامه میدهد.
این در حالی است که شخص گروسی با گزارشهای یکسویه و ساختگی درباره برنامه هسته ای صلح آمیز ایران تسهیل کننده تجاوزات تروریستی آمریکایی صهیونیستی به ایران بوده است. وی هرگز حاضر به محکومیت این تجاوزات غیرانسانی و حتی تجاوز آشکار به تاسیسات هسته ای صلح آمیز ایران نشد.
نظر شما