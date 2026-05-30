۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۶

گروسی: بازه ۶۰ روزه دستیابی به توافق نهایی را تسهیل می‌کند

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با تأکید بر اینکه «آژانس برای کمک به حل مسئله اختلافی ایران ـ آمریکا آماده است»، گفت: یک بازه ۶۰ روزه دستیابی به توافق نهایی را تسهیل می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الحدث، رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با تأکید بر اینکه «آژانس برای کمک به حل مسئله اختلافی ایران ـ آمریکا آماده است»، گفت: یک بازه ۶۰ روزه می‌تواند مسیر توافق را هموار کند. ذخایر اورانیوم ایران از محورهای اختلاف تهران و واشینگتن است. آژانس برای کمک به حل این مسئله آماده است و یک بازه ۶۰ روزه می‌تواند مسیر توافق را هموار کند.

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA)، روز شنبه گفت: دوره ۶۰ روزه امکان بررسی کامل همه جنبه‌های برنامه هسته‌ای ایران را فراهم کرده و دستیابی به توافق نهایی را تسهیل می‌کند.

وی اعلام کرد: پیشرفت قابل توجهی در رسیدگی به مسائل باقی‌مانده در موضوع هسته‌ای ایران حاصل شده است. آژانس به تلاش‌های خود برای حمایت از روند مذاکرات ادامه می‌دهد.

این در حالی است که شخص گروسی با گزارشهای یکسویه و ساختگی درباره برنامه هسته ای صلح آمیز ایران تسهیل کننده تجاوزات تروریستی آمریکایی صهیونیستی به ایران بوده است. وی هرگز حاضر به محکومیت این تجاوزات غیرانسانی و حتی تجاوز آشکار به تاسیسات هسته ای صلح آمیز ایران نشد.

    • IR ۱۵:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۹
      گروسی اگر جاسوس نیست؟ چرا خاج از جایگاه و وظيفه صحبت می کند و نظر می دهد.
    • IR ۱۵:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۹
      جنابعالی ساکت... دهانت بسته...
    • IR ۱۵:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۹
      خدا مرگ عاجلت بده جاسوس. چرا مجلس خروج از ان پی تی رو عملیاتی واجرا نکرد
    • IR ۱۶:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۹
      گروسی یک جاسوس و خائن به ملت ایران است در ضمن ایران نباید در مورد سرمایه ملی با کسی توافق کند تا این لاشخورها گثیف دست اندازی به ایران را به گور ببرند

