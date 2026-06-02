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۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۱۶

مشهدی ها در نود و چهارمین شب زیر باران به خیابان ها آمدند

مشهدی ها در نود و چهارمین شب زیر باران به خیابان ها آمدند

مشهد- مردم مشهد در نود و چهارمین شب از اجتماعات انقلابی زیر باران به خیابان ها آمدند.

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فیلم: مهدیه جاویدی

کد مطلب 6848496

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