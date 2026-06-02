https://mehrnews.com/x3cdnf ۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۱۶ کد مطلب 6848496 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۱۶ مشهدی ها در نود و چهارمین شب زیر باران به خیابان ها آمدند مشهد- مردم مشهد در نود و چهارمین شب از اجتماعات انقلابی زیر باران به خیابان ها آمدند. دریافت 9 MB فیلم: مهدیه جاویدی کد مطلب 6848496 کپی شد مطالب مرتبط نود و دومین حضور پرشور مشهدیها در خیابانها نود و دومین شب میدانداری مردم تربتحیدریه نود و چهارمین حضور پرشور مردم انقلابی شهرستان خواف آموزش نظامی در تجمعات شبانه مشهد شهرستان مرزی تربت جام در شور شبانه نود و چهارم برچسبها مشهد بیعت با رهبر انقلاب رهبر شهید
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