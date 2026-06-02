https://mehrnews.com/x3cdnN ۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۵۶ کد مطلب 6848523 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۵۶ نود و چهارمین حضور پرشور مردم انقلابی شهرستان خواف خواف- مردم شهرستان مرزی خواف در نود و چهارمین شب پرشور به خیابان ها آمدند. دریافت 23 MB فیلم: پوریا کاشانی راد کد مطلب 6848523 کپی شد مطالب مرتبط دعوت رئیس تبلیغات اسلامی بردسکن از مردم برای جشن های غدیر مشهدی ها در نود و چهارمین شب زیر باران به خیابان ها آمدند پیام دبیرکل حزب الله لبنان به همایش «غدیر و مقاومت» در مشهد ویژه برنامه های ۱۴ و ۱۵ خرداد در خراسان رضوی اعلام شد برچسبها شهرستان خواف خراسان رضوی بیعت با رهبر انقلاب
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