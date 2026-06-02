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۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۵۶

نود و چهارمین حضور پرشور مردم انقلابی شهرستان خواف

نود و چهارمین حضور پرشور مردم انقلابی شهرستان خواف

خواف- مردم شهرستان مرزی خواف در نود و چهارمین شب پرشور به خیابان ها آمدند.

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فیلم: پوریا کاشانی راد

کد مطلب 6848523

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