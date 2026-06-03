تردید رئیس شورا درباره ایمنی مترو کرج و اطمینان دادن شهردار به مسافران

مهرداد کیانی، شهردار کرج، امروز، در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر، درباره وضعیت ایمنی متروی کرج اظهار کرد: مترو در حال حاضر به صورت آزمایشی و رایگان در اختیار شهروندان قرار گرفته و از استانداردهای لازم برای بهرهبرداری برخوردار بوده است.
وی افزود: شهروندان میتوانند با اطمینان از این ظرفیت حملونقلی استفاده کنند و مدیریت شهری نیز همواره به دنبال افزایش سطح استانداردها و ارتقای ضریب ایمنی در این مجموعه است.
برنامه مدیریت شهری برای ارتقای سطح ایمنی مترو
شهردار کرج با اشاره به رویکرد مدیریت شهری در توسعه زیرساختهای حملونقل عمومی بیان کرد: هرچقدر سطح استانداردها افزایش یابد، ضریب ایمنی نیز ارتقا پیدا میکند و این موضوع به صورت مستمر در دستور کار شهرداری قرار دارد.
کیانی خاطرنشان کرد: هدف مدیریت شهری فراهم کردن شرایطی است که شهروندان با آرامش و اطمینان خاطر بیشتری از خدمات مترو بهرهمند شوند و این پروژه بتواند نقش مؤثری در کاهش ترافیک و توسعه حملونقل عمومی ایفا کند.
تأکید رئیس شورای شهر بر تکمیل نواقص زیرساختی
این سخنان شهردار کرج البته در حالی است که مسعود محمدی، رئیس شورای اسلامی شهر کرج، پیشتر با اشاره به وضعیت پروژه قطار شهری تأکید کرده بود که راهاندازی مترو به معنای پایان این پروژه نیست و برخی بخشهای مهم زیرساختی همچنان نیازمند تکمیل است.
وی اظهار داشت: مدیریت شهری موفق شده خط قطار شهری را به بهرهبرداری برساند، اما بخشهایی نظیر خرید رام قطار، تکمیل و راهاندازی سیستم سیگنالینگ، تجهیز دپو و تکمیل تجهیزات ایستگاهی همچنان باقی مانده و باید با جدیت دنبال شود.
رئیس شورای شهر کرج با بیان اینکه این بخشها ارتباط مستقیمی با کیفیت خدمات و استانداردهای ایمنی دارند، تصریح کرد: نمیتوان صرفاً به راهاندازی خط مترو اکتفا کرد؛ بلکه تکمیل تمامی زیرساختهای فنی و تجهیزاتی برای ارائه خدمات مطلوب به شهروندان ضروری است.
محمدی همچنین خواستار تسریع در تأمین تجهیزات و رفع نواقص موجود شد و افزود: اعضای شورای شهر با حساسیت ویژه روند تکمیل این ابرپروژه را دنبال میکنند تا متروی کرج در نهایت به صورت کامل، ایمن و پایدار در خدمت شهروندان قرار گیرد.
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