به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود محمدی، رئیس شورای اسلامی شهر کرج، با انتقاد از مغفول ماندن برخی بخشهای زیرساختی پروژه قطار شهری، تأکید کرد که راهاندازی خط مترو نباید به عنوان نقطه پایان این پروژه تلقی شود و تکمیل سیستم سیگنالینگ و تأمین ناوگان ریلی باید در صدر اولویتهای مدیریت شهری قرار گیرد.
وی در تشریح آخرین وضعیت پروژه متروی کرج اظهار داشت: مدیریت شهری در دوره اخیر توفیق یافت خط قطار شهری را به مرحله بهرهبرداری برساند، اما این تصور که پروژه به اتمام رسیده، تصوری نادرست است. واقعیت آن است که بخشهای حیاتی و مغفولماندهای همچون خرید رام قطار، تکمیل و راهاندازی سیستم سیگنالینگ، تجهیز محل دپو و همچنین تکمیل تجهیزات ایستگاهی همچنان باقی مانده و نیازمند اقدام فوری است.
وی با هشدار نسبت به تبعات نادیده گرفتن این زیرساختها تصریح کرد: موارد یادشده مستقیماً با کیفیت خدماترسانی به شهروندان و همچنین استانداردهای ایمنی در ارتباط است. نمیتوان صرفاً به راهاندازی خط اکتفا کرد؛ چرا که ارائه خدمات مطلوب و در خور شأن مردم، نیازمند زیرساختهای کامل و استاندارد است. تداوم فعالیتهای عمرانی و تجهیزاتی در این ابرپروژه نیازمند دقت بالا و پیگیریهای مستمر و بدون وقفه است.
رئیس شورای اسلامی شهر کرج با تأکید بر حساسیت ویژه اعضای شورا نسبت به این موضوع خاطرنشان کرد: اعضای شورای شهر با جدیت و حساسیت، روند پیگیری این مطالبات را رصد میکنند. از تمامی مسئولان امر در سطوح ملی و استانی انتظار میرود که برای رفع نواقص موجود و تسریع در تأمین تجهیزات فنی مورد نیاز، اقدامات جدی، سریع و عملیاتی را در دستور کار خود قرار دهند. هدف نهایی، بهرهبرداری کامل، ایمن و پایدار از این سرمایه ملی برای شهروندان شریف کرج است.
