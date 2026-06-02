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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۳۱

اطلاعیه خاموشی بابرنامه در شهرستان‌های گچساران، چرام، لنده و باشت

اطلاعیه خاموشی بابرنامه در شهرستان‌های گچساران، چرام، لنده و باشت

یاسوج-روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد از اعمال خاموشی با برنامه در شهرستان های کهگیلویه و بویراحمد فردا چهارشنبه به منظور انجام تعمیرات پیشگیرانه، اصلاح شبکه خبر داد.

اطلاعیه:

به اطلاع مردم شریف استان می‌رساند فردا **چهارشنبه ۱۳ خردادماه** به منظور انجام عملیات اصلاح شبکه، تعمیرات پیشگیرانه، شاخه‌زنی درختان و تغییر تپ ترانسفورماتورها، در مناطق زیر خاموشی اعمال می‌شود:

💠 **گچساران**

مناطق خاموش: **پانصد دستگاه مستقیم - فروشگاه زرتشت**

 از ساعت ۰۷:۳۰ لغایت ۰۹:۱۰

 **چرام**

مناطق خاموش: **القچین علیا - چشمه زعفران - بردیان - شهرک صنعتی بردیان**

 از ساعت ۱۶:۱۰ لغایت ۱۸:۱۰

 **لنده**

مناطق خاموش: **شهرک بهاران - روستاهای حوزه سرآسیاب تا آتشگاه**

 از ساعت ۰۸:۱۰ لغایت ۰۹:۱۰

 **باشت**

مناطق خاموش: **روستاهای دلی رباط - چالموره - پمپ‌های کشاورزی مراسخون**

 از ساعت ۰۶:۱۰ لغایت ۰۹:۱۰

از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم.

درگاه اطلاع‌رسانی شرکت توزیع برق استان

 https://www.kbedc.ir

📍کانال بله

🆔 @Kbedcir

📍کانال ایتا

🆔 https://eitaa.com/bargh_kb

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد*

کد مطلب 6848617

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