اطلاعیه:

به اطلاع مردم شریف استان می‌رساند فردا **چهارشنبه ۱۳ خردادماه** به منظور انجام عملیات اصلاح شبکه، تعمیرات پیشگیرانه، شاخه‌زنی درختان و تغییر تپ ترانسفورماتورها، در مناطق زیر خاموشی اعمال می‌شود:

💠 **گچساران**

مناطق خاموش: **پانصد دستگاه مستقیم - فروشگاه زرتشت**

از ساعت ۰۷:۳۰ لغایت ۰۹:۱۰

**چرام**

مناطق خاموش: **القچین علیا - چشمه زعفران - بردیان - شهرک صنعتی بردیان**

از ساعت ۱۶:۱۰ لغایت ۱۸:۱۰

**لنده**

مناطق خاموش: **شهرک بهاران - روستاهای حوزه سرآسیاب تا آتشگاه**

از ساعت ۰۸:۱۰ لغایت ۰۹:۱۰

**باشت**

مناطق خاموش: **روستاهای دلی رباط - چالموره - پمپ‌های کشاورزی مراسخون**

از ساعت ۰۶:۱۰ لغایت ۰۹:۱۰

از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم.

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روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد*