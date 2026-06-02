اطلاعیه:
به اطلاع مردم شریف استان میرساند فردا **چهارشنبه ۱۳ خردادماه** به منظور انجام عملیات اصلاح شبکه، تعمیرات پیشگیرانه، شاخهزنی درختان و تغییر تپ ترانسفورماتورها، در مناطق زیر خاموشی اعمال میشود:
💠 **گچساران**
مناطق خاموش: **پانصد دستگاه مستقیم - فروشگاه زرتشت**
از ساعت ۰۷:۳۰ لغایت ۰۹:۱۰
**چرام**
مناطق خاموش: **القچین علیا - چشمه زعفران - بردیان - شهرک صنعتی بردیان**
از ساعت ۱۶:۱۰ لغایت ۱۸:۱۰
**لنده**
مناطق خاموش: **شهرک بهاران - روستاهای حوزه سرآسیاب تا آتشگاه**
از ساعت ۰۸:۱۰ لغایت ۰۹:۱۰
**باشت**
مناطق خاموش: **روستاهای دلی رباط - چالموره - پمپهای کشاورزی مراسخون**
از ساعت ۰۶:۱۰ لغایت ۰۹:۱۰
از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم.
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روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد*
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