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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۳۹

مهرگان در مسیر همبستگی؛ نودوچهارمین شب حضور مردم به ثبت رسید

مهرگان در مسیر همبستگی؛ نودوچهارمین شب حضور مردم به ثبت رسید

الوند- مردم مهرگان با حضور در تجمعات شبانه، بار دیگر بر حمایت از نظام جمهوری اسلامی و انسجام ملی تأکید کردند.

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کد مطلب 6848633

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