https://mehrnews.com/x3cdr3 ۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۳۹ کد مطلب 6848633 استانها قزوین استانها قزوین ۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۳۹ مهرگان در مسیر همبستگی؛ نودوچهارمین شب حضور مردم به ثبت رسید الوند- مردم مهرگان با حضور در تجمعات شبانه، بار دیگر بر حمایت از نظام جمهوری اسلامی و انسجام ملی تأکید کردند. دریافت 5 MB کد مطلب 6848633 کپی شد مطالب مرتبط طنین شعارهای انقلابی در مهرگان؛ شب هشتادوهشتم حضور مردمی حماسه موج ۸۷ در مهرگان استاندار قزوین: مدرسهسازی سرمایهگذاری برای آینده کشور است برچسبها مهرگان تجمع مردمی الوند
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