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۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۳:۵۰

مهرگان در شب صدویکم؛ روایت تداوم همدلی و حضور

مهرگان در شب صدویکم؛ روایت تداوم همدلی و حضور

مهرگان- مردم مهرگان در ادامه تجمعات شبانه، با حضور در معابر شهر بر وحدت و همبستگی اجتماعی تأکید کردند.

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کد مطلب 6855667

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