https://mehrnews.com/x3chmB ۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۳:۵۰ کد مطلب 6855667 استانها قزوین استانها قزوین ۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۳:۵۰ مهرگان در شب صدویکم؛ روایت تداوم همدلی و حضور مهرگان- مردم مهرگان در ادامه تجمعات شبانه، با حضور در معابر شهر بر وحدت و همبستگی اجتماعی تأکید کردند. دریافت 5 MB کد مطلب 6855667 کپی شد مطالب مرتبط مهرگان در قاب وحدت؛ مردم برای نودونهمین شب گرد هم آمدند مهرگان؛ روایت نودوهفتمین شب همدلی و همراهی مردم تداوم حضور مردم مینودشت در میدان؛ شبهای همبستگی همچنان ادامه دارد مهرگان در مسیر همبستگی؛ نودوچهارمین شب حضور مردم به ثبت رسید صد و یکمین شب حضور مردم کردکوی؛ روایت ماندگار همدلی و ایستادگی میدانداری مردم آزادشهر در حمایت از آرمانهای انقلاب صد و یکمین شب اجتماع مردمی در رامیان؛ حضوری که متوقف نمیشود برچسبها قزوین تجمع مردمی امام جمعه خاکعلی
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