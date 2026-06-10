https://mehrnews.com/x3chQN ۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۱۵ کد مطلب 6856853 استانها گیلان استانها گیلان ۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۱۵ اجتماع آستارایی ها برای دفاع از وطن به صد و دومین شب رسید آستارا- مردم بندر آستارا در یکصد و دومین شب از شهادت قائد امت اجتماع با شکوهی را برگزار کردند. دریافت 11 MB ویدئو: علی ساسانیان کد مطلب 6856853 کپی شد مطالب مرتبط صد و یکمین شب میدان داری آستارایی ها برای وطن صد شب مقاومت و ایستادگی مردم آستارا در میدان جشن عید غدیر در نود و پنجمین شب تجمع مردم آستارا شبهای آزادشهر همچنان میزبان حضور پرشور مردم است نود و چهارمین حضور پرشور مرزداران آستارایی در میدان تجمع شبانه مردم رامیان با مشارکت گسترده شهروندان برگزار شد برچسبها آستارا تجمع مردمی بیعت با رهبر انقلاب
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