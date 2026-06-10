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۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۱۵

اجتماع آستارایی ها برای دفاع از وطن به صد و دومین شب رسید

اجتماع آستارایی ها برای دفاع از وطن به صد و دومین شب رسید

آستارا- مردم بندر آستارا در یکصد و دومین شب از شهادت قائد امت اجتماع با شکوهی را برگزار کردند.

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ویدئو: علی ساسانیان

کد مطلب 6856853

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