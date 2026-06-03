https://mehrnews.com/x3cdry ۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۴:۰۰ کد مطلب 6848658 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۴:۰۰ روایت غیرت و انقلابی بودن دانش آموز چنارانی چناران- صبرا جوان دانشآموز نوجوان چناران پسانداز خود را جهت تقویت توان موشکی کشور به نیروی هوافضا اهدا کرد. دریافت 3 MB کد مطلب 6848658 کپی شد مطالب مرتبط نود و چهارمین حماسه حضور مردم بردسکن در خیابان روایت ایستادگی نسل دهه نودی در هنر شهرستان مرزی تربت جام در شور شبانه نود و چهارم نود و چهارمین حضور پرشور مردم انقلابی شهرستان خواف برچسبها بیعت با رهبر انقلاب خراسان رضوی چناران و بینالود
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