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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۴:۰۰

روایت غیرت و انقلابی بودن دانش آموز چنارانی

روایت غیرت و انقلابی بودن دانش آموز چنارانی

چناران- صبرا جوان دانش‌آموز نوجوان چناران‌ پس‌انداز خود را جهت تقویت توان موشکی کشور به نیروی هوافضا اهدا کرد. 

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کد مطلب 6848658

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