دان حالوتس نظامیان صهیونیست در لبنان را به «اردک» بی دفاع تشبیه کرد 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، دان حالوتس رئیس سابق ستاد ارتش اسرائیل، با اشاره به جنگ افروزی رژیم صهیونیستی در لبنان، انتقادات تندی را متوجه سرکردگان نظامی و سیاسی این رژیم کرد و اعزام نظامیان صهیونیستی به لبنان را «اعزام گلهای از اردکها به میدان تیراندازی» توصیف کرد و گفت که نیروها نمیدانند چگونه به اهداف نامشخص دست یابند.
حالوتس در تحلیل خود از شرایط کنونی، تأکید کرد که کنترل قلعه شقیف بدون یک استراتژی جامع، بیمعناست.
وی از سرکردگان نظامی لبنان خواست تا «موضع قاطعی» در برابر سران سیاسی این کشور اتخاذ و تاکید کنند که ادامه وضعیت کنونی در لبنان «بیفایده» است.
حالوتس در پایان گفت: دیگران در داخل قویتر میشوند، اما ما مینشینیم و با یکدیگر میجنگیم و به توافق نمیرسیم، بلکه قدرت خود را تحلیل میبریم.
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