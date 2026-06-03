عملیات حزب الله علیه نظامیان اسرائیلی در زوطر شرقی+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاعلام الحربی، حزب الله لبنان تصاویری از عملیات مقاومت علیه مراکز تجمع نظامیان اسرائیلی در جنوب شهرک زوطر شرقی با پهپاد ابابیل منتشر کرد.

همچنین حزب الله لبنان اعلام کرد که در شهرک الخیام واقع در جنوب لبنان، تجمع نظامیان صهیونیست و تجهیزات آن‌ها را با تعدادی ریزپرنده انتحاری هدف قرار داده و خسارت به دشمن وارد کرده است.

مقاومت اسلامی لبنان در عملیاتی دیگر، یک گروه از نظامیان صهیونیست را حین تلاش برای پیشروی از سمت رشاف به سمت حداثا با آتش توپخانه و راکت هدف قرار داده و متجاوزین را مجبور کرده است عقب نشینی کنند.

از سوی دیگر رسانه‌های رژیم صهیونیستی از شلیک دو موشک از سمت لبنان به سمت فلسطین اشغالی خبر دادند.